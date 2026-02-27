Alejandro Tabilo vs Sebastián Báez: minuto a minuto en vivo cuartos de final Chile Open 2026

Teniendo un gran inicio de año y siendo el único jugador nacional en el torneo, Alejandro Tabilo (42°) va por la gloria en el Chile Open. El número uno de nuestro país en el ranking salta a la cancha a buscar las semifinales del torneo.

El Jano viene de un duro partido en que venció al argentino Thiago Agustín Tirante, donde ahora lo espera otro trasandino de mayores pergaminos: se trata de Sebastián Báez, uno de los animadores del circuito sudamericano.

El argentino supo ser campeón del Chile Open hace dos años, donde derrotó precisamente al Jano. Además, viene de eliminar en esta versión a Cristian Garín, por lo que es un duelo que promete en la previa.

Tabilo viene de jugar la final en el Río Open y apunta todo a coronarse en su país. Para eso, ante Báez debe hacer un partido perfecto, donde se espera un duelo peleado hasta el final.

Minuto a minuto:

Jugadores: 1° set 2° set 3° set Alejandro Tabilo (CHI) 6 1 Sebastián Báez (ARG) * 7 3

(* Jugador al servicio).