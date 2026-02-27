Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Tenis

Alejandro Tabilo vs Sebastián Báez: minuto a minuto en vivo cuartos de final Chile Open 2026

El Jano quiere vengar la derrota de Cristian Garin ante su rival argentino, el mismo que hace años lo derrotó en la final del torneo chileno.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
El Jano va por las semis del torneo nacional.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTEl Jano va por las semis del torneo nacional.

Teniendo un gran inicio de año y siendo el único jugador nacional en el torneo, Alejandro Tabilo (42°) va por la gloria en el Chile Open. El número uno de nuestro país en el ranking salta a la cancha a buscar las semifinales del torneo.

El Jano viene de un duro partido en que venció al argentino Thiago Agustín Tirante, donde ahora lo espera otro trasandino de mayores pergaminos: se trata de Sebastián Báez, uno de los animadores del circuito sudamericano.

El argentino supo ser campeón del Chile Open hace dos años, donde derrotó precisamente al Jano. Además, viene de eliminar en esta versión a Cristian Garín, por lo que es un duelo que promete en la previa.

Tabilo viene de jugar la final en el Río Open y apunta todo a coronarse en su país. Para eso, ante Báez debe hacer un partido perfecto, donde se espera un duelo peleado hasta el final.

Minuto a minuto:

Jugadores:1° set2° set3° set
Alejandro Tabilo (CHI) 61
Sebastián Báez (ARG) *73

(* Jugador al servicio).

Publicidad

QUIEBRA BÁEZ

Se complica Alejandro Tabilo en el partido. Llega el primer quiebre del partido iniciando el segundo set y el Jano debe remarla desde atrás.

PRIMER SET PARA BÁEZ

En un peleado primer set que se definió en tie break, el argentino sacó ventaja y se quedó con primera manga por 7-6 (7-2).

Tweet placeholder

NO CEDEN EN SU SERVICIO

Los primeros tres games fueron para los sacadores, donde cada uno tuvo una ocasión de quiebre desaprovechada. Todo parejo entre Tabilo y Báez.

¡COMIENZA EL PARTIDO!

Dos de los favoritos para ganar el torneo chocan en cuartos de final. Tabilo y Báez dan el vamos al evento estelar del Chile Open rumbo a semifinales. Sirve el chileno.

TABILO A LA CANCHA

El Jano ingresó al court central de San Carlos de Apoquindo bajo una ovación y está listo para iniciar su partido ante Báez.

Publicidad

TERMINÓ EL PARTIDO PREVIO Y SE VIENE EL JANO A LA CANCHA

Luciano Darderi venció a su compatriota Andrea Pellegrino por 6-2/ 3-6 / 6-2. El tano espera al ganador entre Tabilo y Báez, en duelo que iniciará en pocos minutos.

Tweet placeholder

RUMBO AL SALTO EN EL RANKING

Tabilo hoy figura en el ranking 40° del ranking live. En caso de vencer a Báez, saltará a la plaza 38° y puede seguir ascendiendo en caso de sumar triunfos.

INICIO DE TRANSMISIONES

Buenas noches RedGoleros. Iniciamos el minuto a minuto para el duelo de Alejandro Tabilo rumbo a semifinales del Chile Open. El Jano va por Sebastián Báez, argentino que viene derrotar a Cristian Garin. 

Una vez terminado el duelo de Luciano Darderi y Andrea Pellegrino (van en el tercer set), saltará el chileno a la cancha.

Lee también
Una sorpresa y el gran candidato: lista la primera semifinal del Chile Open
Tenis

Una sorpresa y el gran candidato: lista la primera semifinal del Chile Open

Tabilo vs. Báez: ¿Dónde y a qué hora ver hoy el Chile Open?
Tenis

Tabilo vs. Báez: ¿Dónde y a qué hora ver hoy el Chile Open?

El espectacular ranking que busca Alejandro Tabilo en el Chile Open
Tenis

El espectacular ranking que busca Alejandro Tabilo en el Chile Open

Pato Rubio explota contra el árbitro tras la caída ante el Reco: "Fue una..."
Chile

Pato Rubio explota contra el árbitro tras la caída ante el Reco: "Fue una..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo