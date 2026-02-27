Un partidazo, con clima de Copa Davis, se jugó la noche del jueves en San Carlos de Apoquindo, donde Alejandro Tabilo (42°) puso su nombre en los cuartos de final del Chile Open.

El chileno avanzó a la fase de los ocho mejores del ATP de Santiago tras vencer al argentino Thiago Tirante por 4-6, 6-3, 6-3, en dos horas y 8 minutos de juego en la arcilla de Las Condes.

Tabilo es la gran y única esperanza chilena en el torneo que cierra la gira sudamericana, y este viernes irá por el paso a la semifinal ante Sebastián Báez (52°), quien viene de vencer a Cristian Garin (93°).

Alejandro Tabilo quiere avanzar en el ranking ATP

Alejandro Tabilo no avanzó en el ranking live tras su victoria ante Thiago Tirante, porque sigue en el casillero 40° del mundo, pero ante Báez buscará un importante salto en el escalafón.

El nacido en Toronto se juega importantes puntos contra el argentino y en el caso de acceder a semifinales quedará en el puesto 38° del ranking ATP, sumando un total de 1.188 puntos.

Alejandro Tabilo sigue firme en el Chile Open. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Alejandro Tabilo sigue vivo en el Chile Open y a lo máximo que puede aspirar es a llegar al puesto 34° del mundo, aunque eso recién se dará si es que sale campeón del certamen nacional.

Tabilo va por una nueva victoria y será este viernes no antes de las 20:00 horas, cuando se mida ante Sebastián Báez en el Court Jaime Fillol de San Carlos de Apoquindo.

