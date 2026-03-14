Universidad de Chile ya enfoca su atención en un nuevo desafío por la Liga de Primera. En esta ocasión, los azules deberán trasladarse hasta la Cuarta Región para enfrentar a Coquimbo Unido, actual campeón del fútbol chileno.

Tras la salida de Francisco Meneghini a mitad de semana, el equipo será dirigido de manera interina por John Valladares, quien asumirá el mando para este importante encuentro.

El Romántico Viajero buscará una victoria para salir de la parte baja de la tabla, porque llega en el puesto 13, con solo una victoria, una derrota y seis empates. Mientras que el cuadro Pirata llega en la sexta posición, con tres partidos ganados y tres derrotas.

U. de Chile vs. Coquimbo: Horario y canal

Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido juegan este sábado 14 de marzo, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, por la séptima fecha de la Liga de Primera.

El partido entre Azules y Piratas, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

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Probable formación U. de Chile vs. Coquimbo Unido

La oncena titular de la U sería con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Nicolás Ramírerz y Marcelo Morales en la defensa; Lucas Romero, Israel Poblete y Javier Altamirano en mediocampo; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez en la delantera.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026