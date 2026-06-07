El experimentado centrocampista le bajó los decibeles a la fuerte polémica con un mensaje conciliador y de arrepentimiento. "En un momento de frustración deportiva...", escribió.

A Nelson Sepúlveda no le gustó para nada que Fernando Díaz decidiera sacarlo antes de que terminara el primer tiempo del partido que Coquimbo Unido le ganó a Deportes Concepción en el cierre de la fase de grupos de la Copa de la Liga.

Con esa victoria, los Piratas se anotaron en la semifinal del certamen y dejaron sin validez lo que hiciera Colo Colo en la visita a Huachipato. Quedaban tres minutos para terminar el primer tiempo cuando el Nano Díaz mandó a la cancha a Aldrix Jara en lugar del experimentado mediocampista.

Tras salir de la cancha, el Sepu tuvo un intenso diálogo con el entrenador del León de Collao. Reproches de un lado y del otro por la decisión técnica del experimentado DT que reemplazó al argentino Walter Lemma. Incluso cuando el “27” se sentó en el banco, siguió con los insultos.

Parte del tenso diálogo entre Sepúlveda y el Nano Díaz. (Captura TNT Sports).

Con el correr de los días, todo parece haber vuelto a la calma. Al menos de parte de Sepúlveda, quien a través de su cuenta de Instagram hizo un mea culpa por esta situación que salió en vivo por la señal de TNT Sports. “Quiero expresar mis sinceras disculpas al entrenador Fernando Díaz y su cuerpo técnico”, introdujo el exmediocampista de Cobresal y de Deportes Melipilla.

Sumó en su desahogo “a los hinchas, trabajadores del club y dirigentes por la situación ocurrida durante el partido frente a Coquimbo Unido. Como futbolista profesional, vivo cada encuentro con una enorme intensidad y compromiso”.

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Nelson Sepúlveda se disculpa con Fernando Díaz en Deportes Concepción

Nelson Sepúlveda reconoció su error con Fernando Díaz por este cambio que aplicó el DT en la oncena de Deportes Concepción. “En un momento de frustración deportiva, reaccioné de una forma que no es la que corresponde”, marcó con hidalguía el jugador.

Nelson Sepúlveda salió enfurecido en el duelo ante Coquimbo. (Captura TNT Sports).









“Durante toda mi carrera he procurado actuar con profesionalismo, compromiso y respeto, valores que seguirán guiando mi conducta dentro y fuera de la cancha”, añadió el Sepu, quien evidentemente quiso atenuar las aguas del León de Collao.

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Sobre todo después del ultimátum público que lanzó el Nano Díaz. “Seguiré trabajando con humildad y dedicación para aportar al equipo y retribuir la confianza de quienes siempre nos apoyan”, cerró Nelson Sepúlveda, quien dio un paso para solucionar esta aspereza con el DT.

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