Siguen las polémicas en el elenco rojinegro. Ahora uno de sus futbolistas se enfrascó en pelea tras la última derrota ante rival directo.

Rangers de Talca es un caos y vive una de sus peores campañas históricas siendo el colista exclusivo de la Primera B. Los talquinos cerraron el año con tres puntos en 15 partidos, donde no obtuvieron ninguna victoria.

Con Ivo Basay como su tercer técnico en este 2026, los piducanos cayeron ante su rival directo en la pelea por evitar el descenso. El 1-0 en casa ante Deportes Santa Cruz pegó fuerte e hizo estallar el estadio Iván Azócar.

Fue así que un video dejó al descubierto un enfrentamiento entre los furiosos hinchas y José Navarrete, jugador rangerino. El defensa estaba en la zona de marquesina, ya que no jugó ante los unionistas, momento en que fue increpado.

Video: la polémica noche de Rangers

Con gritos de “Qué te parai” y múltiples insultos de lado a lado, José Navarrete se enfrascó en acalorada discusión con hinchas de Rangers. Tras perder contra Santa Cruz, el jugador debió ser contenido por sus cercanos para que no pasara a mayores.

Los piducanos viven terribles días y están a nueve puntos de los unionistas, quienes se arrancaron en la pelea por evitar el descenso a Segunda División. El DT Ivo Basay la tiene clara a la hora de analizar las opciones del equipo para salvarse.

“Acá no creo que ni diez psicólogos nos pueden arreglar toda la cagada que tenemos nosotros. No hablo del plantel que estén peleado, no, si no de arreglarle la cabeza a todo el mundo”, lanzó.

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Los rojinegros tienen confirmados por ahora a Iván Rozas como refuerzo, además de Fabián Marzuca, DT que arribó como nuevo gerente deportivo. Ahora entrarán a competir en Copa Chile, pero con un ojo en levantar cabeza en la Primera B el segundo semestre.