Si se comparan las dos principales categorías desde Canadá a Tierra del Fuego, los talquinos superan a colistas continentales como América Mineiro o Trujillanos.

Rangers de Talca está en su peor momento institucional en 123 años de existencia. Luego de 15 fechas disputadas en Primera B se mantiene como el exclusivo colista de la categoría con tres puntos, sin sumar triunfos en la temporada.

Tras la primera rueda en Liga de Ascenso, el cuadro rojinegro suma tres empates y 12 derrotas con un pobre rendimiento del 6.6 por ciento. A menos que gane todo lo que venga en la segunda parte del año, sufrirá un doloroso descenso.

Pero para que se tome el peso de esta situación, si se revisa en los torneos de primera y segunda categoría del continente americano, es decir, de Canadá a Tierra del Fuego, resulta que Rangers es el equipo más malo de este lado del mundo. Datos, no opiniones.

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¿Por qué Rangers es el equipo más malo de toda América?

Si entramos en la comparación, el único que se le iguala en puntos es América Mineiro, actual colista del Brasileirão B, quien apenas suma tres puntos en 11 juegos, con un 9% de rendimiento. Es decir, mejor que el cuadro talquino.

Los únicos que se “acercan” a la paupérrima campaña de Rangers son El Nacional de Ecuador, quien registra 3 empates en 13 partidos (7.6% de desempeño). Con la salvedad que arrastra un castigo administrativo de nueve puntos en contra.

Otro caso es el de Trujillanos de Venezuela, quien tiene más puntos que el cuadro chileno, con cuatro unidades en 13 cotejos, o sea, un rendimiento del 10.2%. Por donde se lo mire, lo del elenco talquino es histórico de forma negativa.

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En síntesis

Rangers de Talca es el colista de la Primera B con solo tres puntos y ningún triunfo en 15 partidos.

con solo tres puntos y ningún triunfo en 15 partidos. Con un 6.6% de rendimiento, el club talquino es estadísticamente el peor equipo de todo el continente.

Si no revierte esta situación en la segunda rueda del torneo, sufrirá un anticipado y doloroso descenso.

Así está la Tabla en Primera B:

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