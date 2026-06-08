El Hueso reconoció el esfuerzo de los rojinegros, pero también habló de falta de inteligencia y dejó una frase elocuente. "Ni 10 sicólogos pueden arreglar nuestra cagada", lanzó.

Ivo Basay quedó contrariado con el gol de Felipe Orellana que le dio la victoria a Deportes Santa Cruz sobre Rangers de Talca en el estadio Iván Azócar Bernales. Fue porque Renato Valenzuela salió del campo de juego justo para el tiro de esquina que terminó con el 1-0 definitivo.

“El gol se produce en un tema que en un córner es imposible sacar un jugador, están gritando y me están pidiendo el cambio. Sobre todo si tienen marca, hay un tema de experiencia, termina el córner y puedo mover esa situación”, aseguró el Hueso Basay tras esta dolorosa caída ante el penúltimo de la tabla.

Agregó que “nos cabecean a la altura de la cintura y fue justo con la gente que entró. No voy a dar nombres ni quiero cargarle nada a nadie. Me hace referencia a la gente, que tiene toda la razón del mundo en putearnos y reputearnos. Todos quieren que Rangers salga adelante y ahora es cuando más hay que dar la cara”.

Felipe Orellana hizo una palomita en el área ante la marca de Tomás Gómez. (Captura TNT Sports).

“No me voy a esconder, pero tenemos mucho que trabajar. Esperamos cambiar la dinámica con los refuerzos, hemos tenido el esfuerzo físico. Pero todos los cambios fueron obligados: se apretaron, sicológicamente les debe afectar también”, profundizó Basay, cuyo último trabajo había sido en Magallanes.

Y prosiguió con su análisis. “No soy de pedir disculpas, creo que nosotros estamos para trabajar. Pero es una vergüenza tremenda no sacar un resultado en una situación tan compleja”, aseguró el otrora goleador de Colo Colo y el Necaxa de México. Era un partido, literalmente, de puntaje doble.

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Ivo Basay y el momento de Rangers: “Ni 10 sicólogos arreglan toda nuestra cagada”

A Ivo Basay le preguntaron si Rangers de Talca se reforzará en el staff multidisciplinario. “Tenemos sicólogo, pero él no juega. No puedo hablar de que no hicieron esfuerzo. A nivel juego y categoría, no nos basta, pero no puedo decirles que no corrieron, metieron ni lucharon”, dijo el entrenador.

“Tenemos que tratar de traer algo que nos dé una mano, que puedan levantar al plantel en el juego. Acá, en este tipo de situaciones, ni un sicólogo arregla el tema. Pasa por un tema de prestancia y calidad dentro de la cancha. Con un grupo tan tocado, dos o tres jugadores pueden marcar la diferencia”, expuso.

Ivo Basay sabe que es complicada la misión de salvar a Rangers en la Primera B. (Alex Diaz/Photosport).

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Para Ivo Basay es fundamental sumar tres incorporaciones a la llegada de Iván Rozas, quien ya se integró al plantel rojinegro. “Acá no creo que ni 10 sicólogos pueden arreglarnos toda la cagada. No hablo de un plantel peleado, pero sí de arreglarle la cabeza a todo el mundo”, sentenció el Hueso.

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