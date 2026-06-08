El Hueso usó el ejemplo del temible Toro para graficar el durísimo momento que viven los Piducanos, colistas de la Primera B con apenas tres puntos en 15 fechas.

Ivo Basay fue un icónico centrodelantero del fútbol chileno y para dar un ejemplo del momento complicadísimo que vive Rangers de Talca, sacó a colación a Fernando Zampedri, el goleador histórico de Universidad Católica. Fue después del triunfo de Deportes Santa Cruz ante los Piducanos.

Una victoria por 1-0 que dejó hundido al vestuario de los rojinegros. Terminaron la rueda inicial de la Primera B con apenas tres puntos al cabo de 15 partidos. “Estamos totalmente de acuerdo. No puedo refutar ninguna crítica acerca del tema. No es mi costumbre”, dijo el Hueso.

“Afronto el tema tal cual es o podría decir cualquier cosa y me dirían que hablo otro idioma. No es así. Esto se lo mencioné a los jugadores: a Zampedri a veces le llega un rebote, está mirando para el otro lado y la pelota cae al gol”, expuso el Hueso Basay sobre el temible ariete de los Cruzados.

Ivo Basay cree que ni 10 sicólogos arreglan el momento rojinegro. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Literalmente le ocurrió algo así en la Copa Libertadores, cuando enmascarado y todo le anotó a Barcelona de Ecuador en el hermosísimo Claro Arena. “A nosotros nos pasa todo al revés. Pero la suerte hay que buscarla. También se necesita categoría para cambiar el chip de los jugadores”, aseguró el exestratego de Magallanes y Deportes Copiapó, entre tantos clubes.

El gol de Fernando Zampedri ante Barcelona de Ecuador al que aludió Basay. (Andrés Piña/Photosport).

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De todas maneras, Basay todavía confía. Pero es clave cerrar las tres incorporaciones. “Aunque a veces levantan los niveles con otros futbolistas al lado, con experiencia y que sepan de qué se trata esto. Obviamente eso puede cambiar, esperamos que lleguen y se pongan la camiseta para jugar”, deseó el DT.

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Basay habla de la fortuna de Zampedri para evidenciar el oscuro presente de Rangers

Evidentemente, Ivo Basay lanzó esa frase alusiva a Fernando Zampedri con admiración, pero también quiso refrendar las dificultades que halló desde que tomó el mando de Rangers de Talca en reemplazo de Jaime Vera, quien duró apenas dos meses en el cargo.

Fernando Zampedri celebró así en La Bombonera. (Facundo Morales/Fotobaires/Photosport).

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Por lo mismo, es clave el trabajo de Fabián Marzuca, recientemente nombrado gerente deportivo en los Piducanos. “Intentaremos traer lo mejor en puestos que son claves. Pero en esta situación entra la duda del jugador. Quiero hacer una salvedad con los dirigentes: no es un tema de dinero”, manifestó el entrenador.

“No van a escatimar en eso. Pero después hay que ver quién quiere venir, que es muy distinto. Sobre todo en la situación que vive Rangers. Nos complica ese tema, pero nos embarcamos. Decidimos estar acá y vamos a jugar nuestra posibilidad extrema de mantener a Rangers en la Primera B”, sentenció Ivo Basay.

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Revisa el compacto de la derrota de Rangers vs Deportes Santa Cruz

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Así va la tabla de posiciones en la Primera B 2026

Rangers terminó la rueda inicial de la Primera B 2026 con apenas tres puntos y es colista en la tabla.