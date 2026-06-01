El elenco dirigido por Ivo Basay sufrió un duro tropezón en el norte, y ahora debe sumar de forma urgente en Talca.

Rangers de Talca enfrenta un complejo momento en la Primera B. El elenco ahora dirigido por Ivo Basay sumó su 11va derrota del año y se mantiene en el fondo de la Primera B.

El rojinegro tiene solo tres unidades en 14 fechas disputadas. Por lo que ahora la caída 2-0 ante Cobreloa solo acrecienta el mal momento de la institución.

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“No hemos estado a la altura de lo que pide está institución. Aún estamos a tiempo para sacarlo adelante. Somos hombrecitos y tenemos que prepara lo que viene”, recalcó Damián González tras la derrota en el Estadio Zorros del Desierto.

Ante este complejo escenario, la dirigencia de Rangers confirmó dos refuerzos y que comienzan a trabajar de inmediato en la operación salvación.

El primer anuncio fue dentro de la cancha y se enfoca en Iván Rozas. El volante dejó Antofagasta y ahora será fundamental en el mediocampo del equipo. “Se suma al Rojinegro para aportar su experiencia y compromiso al desafío de toda una región”, recalcaron en Rangers.

Pero a la llegada de Rozas también se sumó Fabián Marzuca. El experimentado DT, y que hasta sonó en la banca de Rangers, ahora llega como Gerente Deportivo para la siguiente ventana. De contrataciones que se avecina.

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“Con experiencia como entrenador en el fútbol chileno y reconocido por su visión de desarrollo, Fabián asume el desafío de aportar al crecimiento del club, fortaleciendo el proyecto deportivo del Rojinegro”, destacaron sobre el arribo de Marduca.

Cabe consignar que Rangers todavía espera por dos nuevos refuerzos para el segundo semestre: Lo que sería un delantero centro y defensa central. Incluso no se descarta la opción de liberar un cupo más para lograr la hazaña en la “B”.

¿Cuándo juega Rangers por la Primera B?

Ahora el equipo de Ivo Basay busca cerrar de la mejor forma la primera de la Primera B. El último partido será este sábado 6 de junio cuando reciba a Deportes Santa Cruz. Para dicho duelo se indica que habrá 2×1 en el Estadio Fiscal de Talca y un aforo de diez mil hinchas. Por lo que se espera el anuncio oficial desde el cuadro rojinegro para la venta de los tickets.

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