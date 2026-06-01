El neozelandés ganó más de 3 millones de seguidores en menos de una semana, se prepara para el regreso de Nueva Zelanda a un mundial luego de 16 años.

Mientras los ojos del mundo se posan en las grandes figuras de la Copa Mundial de la FIFA 2026, como Mbappé, Messi, Yamal o Ronaldo, el fútbol se vio sorprendido esta semana con la aparición de un nuevo ídolo, Tim Payne.

El defensor de Nueva Zelanda se tomó las redes sociales luego de una campaña impulsada por el streamer argentino Elscarso, quien llamó a sus seguidores a apoyar al “futbolista menos conocido” de la Copa del Mundo.

Tim Payne jugó contra Chile en el partido vs. Nueva Zelanda en Marzo 2026

El fenómeno de Tim Payne en el Mundial 2026

A raíz de esto Tim Payne pasó de tener menos de 5 mil seguidores en Instagram a más de 3 millones en menos de 5 días. Este fenómeno fue replicado en medios de todo el mundo y hasta se hicieron eco las páginas oficiales de FIFA, entre otros organismos deportivos oficiales.

Más allá de la viralización, Payne es uno de los referentes de All Whites, que se prepara a regresar a un mundial luego de 16 años. El defensor será una de las piezas clave del equipo que llega al torneo tras obtener la clasificación como representante de la Confederación de Fútbol de Oceanía.

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Nueva Zelanda competirá en el Grupo G con Irán, Egipto y Bélgica y se prepara para lograr la primera victoria mundialista en su historia. Todos los partidos del defensor neozelandes, podrán verse en DIRECTV y DGO a través de la señal DSports, que transmite los 104 partidos del torneo.

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Fecha Partido Hora Transmite 15/06 Irán vs. Nueva Zelanda 21:00 horas DSPORTS 21/06 Nueva Zelanda vs. Egipto 21:00 horas DSPORTS 26/06 Nueva Zelanda vs. Bélgica 23:00 horas DSPORTS

¿Cuándo empieza el Mundial?

El próximo Mundial, que se disputará desde el 11 de junio hasta el 19 de julio en tres países, se llevará a cabo en un total de 16 sedes en Estados Unidos, México y Canadá.

Será la primera edición en la que jugarán 48 selecciones y, a diferencia de Qatar 2022, habrá 12 zonas en la fase de grupos. Además se agregará la instancia de 16vos de final en la etapa eliminatoria. Es decir, con el nuevo formato, el camino para quedarse con la Copa del Mundo será de ocho partidos.

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