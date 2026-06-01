El cuadro asiático tiene todo para lucirse en la Copa del Mundo. Eso sí, primero tendrá que sortear un grupo en el que está un anfitrión.

Datos principales

Confederación: AFC

Apodo: Tigres de Asia, Guerreros Taeguk.

Ranking FIFA: 25°

Grupo en el Mundial: A (República Checa, México y Sudáfrica).

¿Cómo clasificó al Mundial?

Primero, Corea del Sur lideró el Grupo C de la Segunda Ronda de las Eliminatorias de la AFC, sin perder ningún partido y sólo siendo sorprendida por un empate ante Tailandia. Luego, tampoco tuvo muchas dificultades para quedarse con el Grupo B de la Tercera Ronda, nuevamente invictos (y con la extrañeza que de sus cuatro partidos empatados, tres fueron en casa). Así llegó al Mundial 2026.

Calendario y estadios en los que juega

Corea del Sur vs República Checa (jueves 11 de junio, 22:00 hrs, Estadio Akron, Guadalajara). Transmisión: DirecTV.

México vs. Corea del Sur (jueves 18 de junio, 22:00 hrs, Estadio Akron, Guadalajara) Transmite: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

/ DirecTV / Disney+. Sudáfrica vs. Corea del Sur (miércoles 24 de junio, 21:00 hrs, Estadio BBVA, Monterrey). Transmisión: DirecTV.

Kilómetros a recorrer en la Fase de Grupos: 580 kms. (Guadalajara-Monterrey).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 25%

Llegar a cuartos de final: 13,3%

Llegar a semifinales: 3,4%

Llegar a la final: 1,5%

Ser campeón: 0,2%

ver también Guía del Mundial 2026: cómo se juega, los grupos, cuándo empieza, cómo verlo y transmisión en vivo

Proyección de la IA

Corea del Sur tiene un equipo con el que podrá pasar la fase de grupos. Así lo cree Gemini, IA de Google, que calificó a los Guerreros Taeguk como una selección que nadie quiere enfrentar en una fase de grupos.

El recorrido de los surcoreanos, por ende, no terminará en la fase de grupos. En ésta, tendrán partidos difíciles, como vaticina la Inteligencia Artificial. Así, empatarán ante República Checa en el inicio (“ambos equipos se respetarán demasiado”), empatarán ante México (“les jugarán de tú a tú”) y, en el tercer partido, le pasarán por encima a Sudáfrica (“no necesitarán calculadora”).

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De esta forma, Corea del Sur se instalará en los dieciseisavos de final, probablemente en el segundo lugar del grupo. Por eso, enfrentarán al segundo del Grupo B, donde asoma la posibilidad de verse las caras con Canadá. Para la IA, sean los dueños de casa o Bosnia-Herzegovina, los Guerreros Taeguk avanzarán de todas formas, para despedirse en octavos de final (“los surcoreanos sufren de manta corta cuando se enfrentan a selecciones con 11 jugadores de élite”).

El plantel de Corea del Sur

Porteros:

– Jo Hyeun-woo (Ulsan HD)

Kim Seung-gyu (FC Tokyo)

Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai Motors)

Defensores:

– Kim Min-jae (Bayern Munich)

– Park Jin-seob (Zhejiang FC)

– Lee Han-beom (FC Midtjylland)

– Cho Yu-min (Sharjah FC)

– Seol Young-woo (FK Crvena Zvezda)

– Lee Tae-seok (Austria Wien)

– Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen)

– Jens Castrop (Borussia Monchengladbach)

– Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers)

– Lee Ki-hyuk (Gangwon FC)

Mediocampistas:

– Hwang In-beom (Feyenoord)

– Lee Jae-sung (FSV Mainz 07)

– Lee Kang-in (Paris Saint-Germain)

– Kim Jin-gyu (Jeonbuk Hyundai Motors)

– Paik Seung-ho (Birmingham City)

– Bae Jun-ho (Stoke City)

– Lee Dong-gyeong (Ulsan HD)

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Delanteros y Extremos:

– Son Heung-min (Los Ángeles FC)

– Hwang Hee-chan (Wolverhampton)

– Cho Gue-sung (Midtjylland)

– Oh Hyeon-gyu (Besiktas)

– Yang Hyun-jun (Celtic FC)

– Eom Ji-sung (Swansea City)

Jugador estrella: Son Heung-min

Probablemente, sea el máximo referente del fútbol asiático en toda la historia. Son Heung-min es el capitán de la Selección de Corea del Sur y uno de los grandes goleadores de su equipo.

Tras una década en el Tottenham Hotspur, donde fue referente del equipo, el surcoreano partió a la MLS. Ambientado con el fútbol norteamericano, Son no necesita mostrar ya nada, pues es el único asiático en entrar al “Club de los 100 goles” en la Premier League, además de dejar mucho despliegue en sus 454 duelos en los Spurs. Este será su cuarto Mundial.

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El delantero coreano que es simplemente un fuera de serie | Getty Images

Jugador a seguir: Yang Min-hyuk

Velocidad eléctrica y regate caracterizan al jugador que promete recibir el legado de Son. El extremo del Coventry City tiene apenas 20 años y su pase pertenece al Tottenham Hotspurs, donde espera reeditar el éxito de su antecesor.

Es considerado como la joya del fútbol surcoreano y los propios hinchas de los Spurs, que sufren con el descenso, piden su retorno al club, tras salir de préstamo dos temporadas. Hay que tener ojo a las chances que pueda tener en la Selección de Corea del Sur, aunque en su puesto destacan otras figuras que, probablemente, lo releguen a la banca (Lee Kang-in y Lee Jae-sung).

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Técnico: Hong Myung-bo

Su nombre es sinónimo de historia en Corea del Sur. Hong Myung-bo fue parte del elenco que consiguió el cuarto lugar en el Mundial de 2002, siendo una especie de puente generacional en la banca.

Conocido como el “Eterno Líbero”, Myung-bo llegó a la Selección de Corea del Sur en 2024, llevando al equipo a una clasificación prácticamente inmaculada al Mundial. Eso sí, para lograrlo tuvo que poner orden a un camarín lleno de estrellas.

A diferencia de procesos anteriores en Corea del Sur, Hong Myung-bo no prioriza el juego de posesión de sus pupilos, sino que pone atención al equilibrio defensivo. Esto le ha valido algunas duras caídas (como un 4-0 en un amistoso ante Costa de Marfil), porque cuando la zona defensiva no funciona, el equipo se derrumba. Eso sí, tiene la habilidad de dejar que los jugadores con talento hagan de las suyas, propiciando la libertad creativa del equipo.

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Posible 11

Mejor participación de Corea del Sur en los Mundiales

Corea del Sur ha participado en doce mundiales, siendo parte de los últimos once de forma consecutiva (a partir de México 1986). El 2002, en el Mundial jugando en su país, consiguió su mejor lugar histórico, al quedarse con el cuarto puesto de la competencia.

Esto lo consiguió tras liderar el Grupo D con siete puntos (aventajando a EE.UU., Portugal y Polonia), vencer a Italia y España en octavos y cuartos (ambos partidos con serias polémicas) y, finalmente, sucumbir ante Alemania en semifinales. Turquía los venció 3-2 en la definición por el tercer puesto.

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Jugador histórico destacado: Park Ji-Sung

Probablemente, Son Heung-min sea el mejor jugador surcoreano de todos los tiempos. Sin embargo, es la actual estrella del equipo asiático, por lo que trajimos a colación al héroe del cuarto lugar del Mundial 2002: Park Ji-sung.

Quizás no era un acrobático, un fantasioso, ni un fusilador. Lo que llevó a Park Ji-sung a la cima fue su condición aeróbica. Incansable en la presión y en el recorrido de la cancha, al surcoreano terminaron por apodarlo el Tres Pulmones. Esta capacidad hizo que el Manchester United no solamente se fijase en él, sino que lo tuvo en Old Trafford durante siete temporadas.

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Con Corea del Sur, Park Ji-sung logró la hazaña de eliminar a dos selecciones grandes de un Mundial. Y fue el artífice de uno de los goles más gritados en esa Copa del Mundo del 2002, cuando anotó el único tanto con el que derrotaron al Portugal de Luis Figo y avanzaron a octavos de final.

¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Corea del Sur?

Corea del Sur es un equipo cuya columna vertebral está integrada por jugadores que son parte de la élite mundial. Sus tres jugadores estrellas Kim Min-jae, Lee Kang-in y Son Heung-min le aportan talento innato a un equipo que suele tener un gran orden táctico.

Esto, además, se ve acompañado por una capacidad explosiva que es parte del ADN del equipo. Corea del Sur suele generar transiciones rápidas, que permiten que sea una “Máquina del contragolpe”. De esta manera, Hong Myung-bo ha podido enfocarse en mejorar la parte defensiva.

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Una de sus principales falencias es casi histórica. Resulta que los surcoreanos sufren ante equipos de mucho roce físico o mucha potencia, como algunos elencos del norte de Europa o de África.

Y si hay que buscar un cuestionamiento, que puede volverse debilidad, están las críticas que ha suscitado el esquema con tres defensas propuesto por Hong Myung-bo. El conservadurismo del DT está en la mira y su disposición táctica suele dejar a los carrileros muy expuestos, en el caso de enfrentarse a extremos de gran rapidez.

ver también Todo lo que debes saber sobre Sudáfrica en el Mundial 2026: nómina, rivales, figura, esquema táctico y más

Datos freak sobre los Guerreros Taeguk

Casi el 20% de la población de Corea del Sur tiene apellido Kim. Es por eso que en el Mundial de Qatar 2022 vimos una especie de monopolio de los Kim en el cuadro surcoreano, con cinco jugadores con el mismo apellido.

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En la actual edición, con Kim Min-jae como líder absoluto de la zaga surcoreana, podríamos encontrarnos con una línea defensiva compuesta casi íntegramente por la “Dinastía de los Kim”.

Ahn Jung-hwan no tenía apellido Kim, evidentemente, pero es parte de otra historia freak. El ex delantero surcoreano militaba entonces en el Perugia de la Serie A y le tocó ser el que marcó el gol en el Mundial de 2002 para eliminar a la Azurra, en medio de la polémica. El excéntrico presidente del club, Luciano Gaucci, le rescindió el contrato a Jung-hwan argumentando que le había hecho un “daño terrible al fútbol italiano”. Con esos jefes…

¿Qué récords puede romper esta Selección?

Son Heung-min es el jugador que puede romper todo récord en Corea del Sur. El delantero no solamente puede convertirse en el goleador histórico de su país si convierte un tanto, sino que, además, se transformará en el primer jugador de su país en marcar en cuatro ediciones distintas de la Copa del Mundo (ya marcó en 2014, 2018 y 2022).

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Grupalmente, Corea del Sur podría posicionarse como la selección asiática con más victorias en un Mundial. En la actualidad, están empatados con Japón, con siete triunfos cada uno.