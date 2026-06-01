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Otro problema para Octavio Rivero como jugador de U de Chile: protagoniza accidente de tránsito

El experimentado atacante uruguayo, quien se rehabilita de una operación en la rodilla, fue protagonista de un choque que afortunadamente fue leve y sin consecuencias para las personas involucradas.

Por Jorge Rubio

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Octavio Rivero fue protagonista de un accidente leve y afortunadamente sin consecuencias para los involucrados.
© Dragomir Yankovic/Photosport.Octavio Rivero fue protagonista de un accidente leve y afortunadamente sin consecuencias para los involucrados.

Qué duda cabe, la estadía de Octavio Rivero en la U de Chile ha estado más cerca de ser un martirio. Apenas llegó, su estado físico dejó grandes dudas y tuvo que pasar por el quirófano para corregir una lesión en la rodilla. En el inicio de su rehabilitación, el uruguayo se encargó de aclarar que el problema físico no venía de antes.

Vale decir, que no llegó lesionado desde Barcelona de Ecuador. Más allá de eso, Rivero dejó de contar para Francisco Meneghini y obviamente no ha podido ser considerado por Fernando Gago. Para colmo de males, este 1 de junio, el charrúa fue protagonista de un accidente de tránsito.

Así lo informó La Magia Azul. “Fue en el sector de la Rotonda Chicureo, cerca de las 11 de la mañana de la presente jornada”, informó el citado medio, que además tenía dos fotografías de Rivero después de ese choque que involucró a un par de vehículos.

Octavio Rivero ha tenido un 2026 con traspiés evidentes. (Felipe Zanca/Photosport).

Octavio Rivero ha tenido un 2026 con traspiés evidentes. (Felipe Zanca/Photosport).

El citado medio agrega más en su reporte. “Carabineros nos informó que se trató de una colisión menor entre dos vehículos: una camioneta y un station wagon que -afortunadamente- no produjo lesionados ni heridos y que el panorama es normal. Se descarta la ingesta de alcohol”, apuntan. Un incidente menor del que quedó este registro.

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Captura La Magia Azul.

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Captura La Magia Azul.

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