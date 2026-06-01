En Uruguay, Salomón Rodríguez se refirió al buen momento que vive en Montevideo City Torque tras su temporada traumática en Colo Colo.

Salomón Rodríguez dejó en el olvido sus días difíciles en Colo Colo y hoy pasa por un tremendo momento en el Montevideo City Torque. Este domingo, cumplió cuatro partidos seguidos anotando.

El delantero sumó, en dos semanas, anotaciones ante Progreso y Albion en la liga local, y Deportivo Riestra y Gremio en Copa Sudamericana. Ahora, se refirió un poco a su momento personal y qué cambió.

“La llamada de Marcelo Méndez (su entrenador) fue fundamental para volver al fútbol uruguayo, al igual que su confianza para tener este buen momento y hacer goles. Volví a ser el jugador que era”, contó a Radio Uruguay 1050 AM.

“En algunos momentos se necesitan cambios de aire. La vuelta a Uruguay me vino muy bien para renovarme, agarrar confianza y ser el jugador que era“, relató también del atacante.

Tweet placeholder

“Cuando se abre el arco, después entran todas”: La alegría de Salomón Rodríguez en Montevideo City Torque

Publicidad

Publicidad

“Estoy viviendo un momento muy lindo. Cuando el arco se le abre al delantero, después entran todas. Mucho trabajo, mucho laburo. Estoy muy feliz y convencido que, con entrega y sacrificio, las cosas tarde o temprano llegan”, valoró Salomón Rodríguez.

El delantero destacó que su nuevo DT “te da confianza, te hace sentir importante, aplica su forma de ser en el día a día y ha hecho funcionar muy bien al equipo. Nos convence de su idea y eso es clave“.

Cabe recordar que el uruguayo está a préstamo en Montevideo City Torque desde Colo Colo. La cesión finaliza en diciembre de este año. Luego, deberá volver al Estadio Monumental en 2027 para cumplir el año de contrato que le queda.

Publicidad