La U necesita volver a ganar sí o sí: Deportes Concepción visita al Chuncho en un duelo que puede empantanar y meter a los azules de Fernando Gago en una crisis.

Universidad de Chile vuelve a la acción tras dos semanas y recibe a Deportes Concepción, por la decimocuarta fecha de la Liga de Primera. El duelo entre azules y lilas se disputa esta tarde en el Estadio Nacional.

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El último partido de la U fue el pasado 17 de mayo, con derrota por 1-0 frente a Cobresal en El Salvador. La semana pasada los azules vieron postergado su duelo contra O’Higgins por el calendario internacional de los celestes. Por su parte, el Conce derrotó 2-0 a Huachipato.

La U viene de dos derrotas y un duelo postergado: si pierde contra el Conce se empieza a hundir el barco de Gago.

En la tabla, los azules necesitan mejorar el 11° casillero, mientras Deportes Concepción es subcolista en puesto de descenso.

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Minuto a minuto: U. de Chile vs. Deportes Concepción