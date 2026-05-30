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Liga de Primera

Minuto a minuto: U de Chile obligada a ganar o ganar frente a Deportes Concepción

La U necesita volver a ganar sí o sí: Deportes Concepción visita al Chuncho en un duelo que puede empantanar y meter a los azules de Fernando Gago en una crisis.

Por Diego Jeria

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La U recibe a Deportes Concepción por la fecha 14.
© PhotosportLa U recibe a Deportes Concepción por la fecha 14.

Universidad de Chile vuelve a la acción tras dos semanas y recibe a Deportes Concepción, por la decimocuarta fecha de la Liga de Primera. El duelo entre azules y lilas se disputa esta tarde en el Estadio Nacional.

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El último partido de la U fue el pasado 17 de mayo, con derrota por 1-0 frente a Cobresal en El Salvador. La semana pasada los azules vieron postergado su duelo contra O’Higgins por el calendario internacional de los celestes. Por su parte, el Conce derrotó 2-0 a Huachipato.

La U viene de dos derrotas y un duelo postergado: si pierde contra el Conce se empieza a hundir el barco de Gago.

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En la tabla, los azules necesitan mejorar el 11° casillero, mientras Deportes Concepción es subcolista en puesto de descenso.

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Minuto a minuto: U. de Chile vs. Deportes Concepción

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Penal para la U

22'.- Mario Salvo anuncia penal para la U por mano en el área.

La U alega penal

21'.- El árbitro va al monitor del VAR a revisar una posible mano en el área del Conce tras un remate de Guerrero desde fuera del área.

Llegó la U de forma tibia

18'.- Intentó la U con un derechazo de Nacho Vásquez desde el costado del área. Tapa Nicolás Araya y rechazan al córner.

Así se paran los equipos: (0-0)

12'.- Repasamos las formaciones:

La U alinea con Gabriel Castellón al arco; Fabián Hormazábal, Bianneider Tamayo, Franco Calderón y Marcelo Morales en defensa; Lucas Barrera, Charles Aránguiz y Agustín Arce en mediocampo; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez en el ataque.

El banco azul tiene a Cristopher Roselli; Diego Vargas, Nicolás Fernández, Lucas Assadi, Elías Rojas, Juan Martín Lucero, Javier Altamirano, Lucas Romero y Andrés Bolaño.

El once de Concepción está integrado por Nicolás Araya en el arco; Ariel Cáceres, Norman Rodríguez, Fausto Grillo y Diego Carrasco en defensa; Jorge Henríquez, Yonatan Rodríguez y Misael Dávila en mediocampo; Aldrix Jara, Joaquín Larrivey y Ethan Espinoza en el ataque. DT: Fernando Díaz.

En el banco lila están César Dutra; Ángel Gillard, Carlos Escobar, Brayan Véjar, Cristián Suárez, Mario Sandoval, Matías Cavalleri, Leenhan Romero y Dilan Varas.

Tarjeta en la U

9'.- Amarilla para Lucas Barrera por un manotazo en mitad de cancha.

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Casi la U

2 .- Avisó la U de entrada: jugada de Fabián Hormazábal con Guerrero. El extremo sacó el centro desde la derecha y al segundo palo el cabezazo de Agustín Arce pasa cerca del marco penquista.

Comenzó el partido

1'.- Pitazo. La U y el Conce ya juegan en el Estadio Nacional.

Equipos a la cancha

La U y el Conce ya están en el césped del Estadio Nacional. El duelo comienza en breve.

Tabla actualizada

Así quedó la tabla a la espera del partido de la U y Deportes Concepción: Colo Colo goleó 2-4 a La Serena.

Parte médico del Conce

Las bajas lilas:

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Dónde ver a la U contra Concepción

El partido entre la U y Concepción será transmitido en televisión por la señal de TNT SPORTS Premium. Online y por streaming puedes seguirlo en TNT SPORTS por la plataforma de HBO MAX, para usuarios previamente suscritos o con acceso gratuito si tienes contratados los canales Preium de TNT Sports en tu cableoperador.

TNT Sports Premium según cableoperador:

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
ZAPPING: 36 (HD)

Los datos del partido

Universidad de Chile recibe a Deportes Concepción este sábado 30 de mayo, desde las 17:30 horas en el Estadio Nacional. El duelo válido por la 14° fecha de la Liga de Primera será arbitrado por Mario Salvo.

FORMACIÓN CONFIRMADA DEL CONCE

FORMACIÓN CONFIRMADA DE LA U

Con cambios y sorpresas: el once de la U.

Vista aérea y a piso del Estadio Nacional

La U y el Conce comparten postales del coloso de Ñuñoa. Así luce la cancha del Estadio Nacional.

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Juguetón arribo visitante al Estadio Nacional

Deportes Concepción va de blanco contra la U y ya está en el Estadio Nacional con camarín listo.

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Los convocados de la U

La citación de Fernando Gago contra el Conce:

1.- Cristopher Toselli
2.- Franco Calderón
4.- Diego Vargas
6.- Nicolás Fernández
7.- Maximiliano Guerrero
10.- Lucas Assadi
11.- Eduardo Vargas
14.- Marcelo Morales
16.- Elías Rojas
17.- Fabián Hormazábal
18.- Juan Martín Lucero
19.- Javier Altamirano
20.- Charles Aránguiz
23.- Ignacio Vásquez
24.- Lucas Romero
25.- Gabriel Castellón
27.- Andrés Bolaño
28.- Agustín Arce
29.- Lucas Barrera
31. Bianneider Tamayo

Así está la tabla

*Está jugando Deportes La Serena contra Colo Colo con empate parcial (1-1) recién terminado el primer tiempo. Ambos suman un punto por ahora.

La tabla a espera de U. de Chile versus Deportes Concepción:

Las bajas de la U

Junto a Octavio Rivero, que se ha perdido casi todo lo que va del año, Fernando Gago lamenta nuevamente las lesiones de Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez, además de ausencia de última hora por molestias físicas de Israel Poblete. Marcelo Díaz se sigue poniendo a punto mientras Fabián Hormazábal llega entre algodones pese a ser alternativa.

Probable formación de la U

Así jugaría la U contra el Conce:

Gabriel Castellón al arco; Nicolás Fernández, Bianneider Tamayo, Franco Calderón y Marcelo Morales en defensa; Lucas Barrera, Charles Aránguiz y Agustín Arce en mediocampo; Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez en el ataque.

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Comenzamos la previa

Buenas tardes redgoleras y redgoleros. Comenzamos la previa del duelo entre Universidad de Chile y Deportes Concepción, por la fecha 14 de la Liga de Primera. Los azules están obligados a ganar frente al subcolista, con el registro reciente de dos derrotas en línea ante Cobresal y La Calera. Acompáñanos en la espera del encuentro y durante el duelo con el marcador en vivo y el relato minuto a minuto.

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