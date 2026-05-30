Parisinos y Gunners se enfrentan en la gran definición del torneo en un partidazo que promete. Sigue todos los detalles junto a RedGol.

PSG y Arsenal están listos para la gran final de la UEFA Champions League 2025/26. Este sábado 30 de mayo desde las 12:00 horas, Parisinos y Gunners chocan en Budapest intentando quedarse con la Orejona en la presente temporada.

El elenco dirigido por Luis Enrique sigue imparable y sale a buscar un inédito bicampeonato en el torneo. Sin embargo, el cuadro de Mikel Arteta viene de romper con una maldición de 22 años y aspiran a que sea la Liga de Campeones el premio mayor. Un duelo que sin duda promete y del que podrás conocer todo aquí.

PSG vs Arsenal: revisa las formaciones y sigue el relato en vivo de la final de la Champions League