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UEFA Champions League

PSG vs Arsenal – Resultado, formaciones y dónde ver la final de la Champions League 2025/26

Parisinos y Gunners se enfrentan en la gran definición del torneo en un partidazo que promete. Sigue todos los detalles junto a RedGol.

Por Jp Viluñir Silva

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PSG y Arsenal definen al campeón de la UEFA Champions League.
© Gemini IAPSG y Arsenal definen al campeón de la UEFA Champions League.

PSG y Arsenal están listos para la gran final de la UEFA Champions League 2025/26. Este sábado 30 de mayo desde las 12:00 horas, Parisinos y Gunners chocan en Budapest intentando quedarse con la Orejona en la presente temporada.

El elenco dirigido por Luis Enrique sigue imparable y sale a buscar un inédito bicampeonato en el torneo. Sin embargo, el cuadro de Mikel Arteta viene de romper con una maldición de 22 años y aspiran a que sea la Liga de Campeones el premio mayor. Un duelo que sin duda promete y del que podrás conocer todo aquí.

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6' - ¡GOOOOOOOOL DEL ARSENAL!

Kai Havertz se mandar un carrerón por la banda izquierda y fusila el arco para poner el 0 a 1 en Budapest.

1' - ¡ARRNCA LA GRAN FINAL DE LA CHAMPIONS!

PSG y Arsenal definen al nuevo monarca de Europa.

¡EQUIPOS A LA CANCHA!

Los 22 elegidos saltan al campo de juego para animar el partidazo que se nos viene.

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¡HORA DEL SHOW!

La banda The Killers calienta el ambiente antes de la final de la UEFA Champions League.

¡LA OREJONA YA DICE PRESENTE EN BUDAPEST!

El título de la Champions League mira atentamente a los jugadores del PSG y Arsenal previo al pitazo inicial.

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¡CALENTAMIENTO EN MARCHA!

PSG y Arsenal ya afinan los últimos detalles para disputar la gran final de la Champions League.

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¡AMBIENTAZO EN LAS TRIBUNAS!

Tribunas llenas en el Puskás Arena a la espera del encuentro.

¡EL ONCE DEL PSG!

Estos son los elegidos en los Parisinos:

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¡FORMACIÓN DEL ARSENAL!

Así van los Gunners esta tarde:

¿DÓNDE VER LA FINAL DE LA CHAMPIONS?

El duelo entre PSG y Arsenal será transmitido en TV por las señales de ESPN y ESPN Premium, mientras que de manera digital a través de Disney+.

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 41 (HD)

ESPN Premium

  • VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
  • DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
  • ENTEL: 241 (HD)*
  • CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
  • GTD/TELSUR: 70 (SD)
  • MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
  • TU VES: 522 (HD)
  • ZAPPING: 48 (HD)*
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¡EL ASPIRANTE AL TÍTULO TAMPOCO LA TUVO FÁCIL!

Arsenal logró avanzar a la final de la Champions League gracias a un ajustado triunfo por 2 a 1 en el global contra el Atlético de Madrid. Tras igualar en la ida 1  1, todo se definió en Inglaterra, donde los Gunners se impusieron por la mínima para seguir soñando con la Orejona.

¡EL CAMPEÓN DEFENSOR LLEGA DE UN TREMENDO GOLPE!

El PSG se metió en la final de la Champions League después de una de las mejores llaves de los últimos años ante Bayern Múnich. Con un global de 6 a 5, los Parisinos lograron instalarse en la definición del torneo y van por un inédito bicampeonato.

¡SE DEFINE EL CAMPEÓN DE LA CHAMPIONS LEAGUE!

¡Muy buenos días, redgoleros y redgoleras! Este sábado 30 de mayo a partir de las 12:00 horas, PSG y Arsenal se enfrentan en la gran final del torneo intentando levantar la Orejona. Todo lo que pase en esta jornada lo podrás seguir a continuación junto a RedGol.

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