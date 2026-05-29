En busca de pelear por el máximo torneo continental, los cruzados ya buscan dar el gran golpe del próximo mercado de fichajes.

Universidad Católica se metió en octavos de final en Copa Libertadores después de cinco años y lo hizo a lo grande, tras eliminar al seis veces campeón de América, Boca Juniors, en “La Bombonera”. Lo que trae positivas consecuencias.

Una de ellas en sus arcas. Gracias a su participación en la fase de grupos, los cruzados se llevan un monto de US$5.6 millones de dólares. Una cifra que puede permitirles dar un gran golpe en el próximo mercado de fichajes en busca de la “Gloria Eterna”.

Es que según el periodista Coke Hevia, en Católica preparan una millonaria adquisición para reforzar su plantel. Tan onerosa es, que su actual valor de mercado según Transfermarkt ronda los casi US$4 millones de la moneda estadounidense.

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¿Quién es el millonario refuerzo que buscaría Católica?

La referencia es para el delantero chileno-argentino Ian Subiabre, de 19 años, quien tras rechazar jugar por nuestro país, disputó los mundiales Sub 17 y Sub 20 con la Albiceleste. Actualmente su pase pertenece a River Plate.

En el último torneo de Apertura al otro lado de la Cordillera, el atacante fue muy criticado por su rendimiento en la Banda Sangre, tanto así que desde el club le buscan un nuevo equipo para el segundo semestre, y es aquí donde entra Católica.

“Esto lo supe por la ANFP. Uno de los nombres que busca en ataque es el de Ian Subiabre, jugador de River Plate”, indica Hevia, quien advierte la persuasión desde Quilín para que juegue por la UC y tenga opciones de jugar por La Roja a nivel adulto.

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Ian Subiabre puede pasar de River Plate a Universidad Católica (Getty Images)

En síntesis

Católica pasó a octavos de Copa Libertadores tras una histórica eliminación a Boca en Argentina.

de Copa Libertadores tras una histórica eliminación a Boca en Argentina. Aseguró US$5.6 millones en premios e irá por el millonario fichaje de Ian Subiabre.

de Ian Subiabre. El delantero de River es opción en la UC y lo tientan para jugar por La Roja.

¿Cuándo es su próximo partido?

Los Cruzados volverán a la acción por Liga de Primera este domingo 31 de mayo, cuando visiten en Talcahuano a Huachipato, desde las 15:00 horas.

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