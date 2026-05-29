El Cacique reveló imágenes de lo que fue la interna del camarín en la visita a los Cruzados el fin de semana. El defensor estuvo eufórico

Joaquín Sosa lideró a Colo Colo y se terminó transformando en uno de los grandes protagonistas del clásico ante Universidad Católica. En el triunfo por 1 a 2 en su visita a los Cruzados, el defensor destacó en la cancha, terminó a los combos y, según se supo en las últimas horas, un poco más chileno.

El zaguero entró perfecto en el camarín albo y desde su arribo se ha ganado el cariño de sus compañeros, con los que ya ha aprendido mucho de nuestro país. Especialmente de garabatos, tal como lo demostró en los camarines del Claro Arena.

El Cacique publicó un video con todo lo que pasó en la interna el fin de semana recién pasado. Ahí se pudo ver un festejo muy llamativo del uruguayo, quien le lanzó un clásico insulto al plantel en medio de la euforia por escaparse en la cima de la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026.

La particular celebración a la chilena de Joaquín Sosa en triunfo de Colo Colo ante Católica

Uno de los hombres que armó la fiesta en Colo Colo luego de quedarse con el clásico 189 ante Universidad Católica fue Joaquín Sosa. El defensor celebró con todo tanto dentro como fuera de la cancha, como reveló el Cacique en su canal de YouTube.

Joaquín Sosa lideró la fiesta de Colo Colo luego de vencer a Católica. Foto: Colo Colo.

El registro de lo ocurrido en el Claro Arena muestra lo que pasó en el camarín albo tras el encuentro, con mensajes llenos de emoción y alegría hasta las nubes. Reflejo de ello fue lo que pasó con el defensor uruguayo luego de un eufórico “¡Vamos!” de Diego Ulloa.

Publicidad

Publicidad

Joaquín Sosa se sumó a sus gritos a la distancia soltando un chilenismo clásico: “¡Vamos chuchetu…!“, señaló en dos ocasiones. El momento sacó carcajadas en los presentes y dejó en evidencia que el camarín está más que unido.

ver también Ortiz y Colo Colo aplauden a Católica tras épica clasificación en Libertadores: “Extraordinario”

El rol que ha tenido el zaguero charrúa esta temporada ha sido fundamental, pero las cosas se pueden complicar en el cierre de la primera rueda. Esto, ya que en la pelea que hubo al final del clásico entre los planteles de Colo Colo y Universidad Católica fue expulsado por lanzar golpes de puño, según denunció el árbitro.

La decisión se tomará el próximo martes 2 de junio, cuando se lleve a cabo la sesión del Tribunal de Disciplina. Ahí se definirá si es que ambos se salvan o reciben un castigo por haber calentado las cosas contra los Cruzados.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Debe Colo Colo comprar el pase de Joaquín Sosa? ¿Debe Colo Colo comprar el pase de Joaquín Sosa? Ya votaron 0 personas

Joaquín Sosa disfruta después de ganar su primer clásico en Chile junto a Colo Colo. El defensor ahora se enfoca en el choque con Deportes La Serena este sábado 30 de mayo desde las 15:00 horas, donde espera seguir sumando de a tres para alejarse en la cima.

Publicidad

Publicidad

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

ver también Formación de Colo Colo: inesperado reemplazante de Alarcón para escaparse en la cima ante La Serena

En resumen, Colo Colo y Sosa