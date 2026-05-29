El argentino será baja en el Cacique después de un pobre rendimiento en el clásico. El técnico fue lapidario al ser consultado por el caso.

Claudio Aquino es baja en Colo Colo para lo que será la visita a Deportes La Serena en la Liga de Primera 2026. El argentino nuevamente presenta problemas físicos que lo obligan a quedar al margen y parece haber cansado a Fernando Ortiz.

El mediocampista venía de duras críticas luego de un rendimiento muy bajo en el clásico ante Universidad Católica. Pero ahora, cuando todos esperaban una reacción en la cancha frente a los Papayeros, vuelve a estar ausente y el técnico ya se aburrió.

Así por lo menos lo dio a entender este viernes, donde fue consultado por el momento que vive el jugador. Pese a remarcar que es un tema físico el que lo margina, sorprendió al señalar que trata de ayudarlo pero simplemente no está en condiciones.

Fernando Ortiz aclara nueva lesión de Claudio Aquino en Colo Colo

A Fernando Ortiz se le está acabando la paciencia con la situación que atraviesa Claudio Aquino en Colo Colo. El técnico adelantó lo que será el choque frente a Deportes La Serena este sábado 30 de mayo desde las 15:00 horas y le dedicó palabras al argentino.

Claudio Aquino tuvo un paupérrimo partido y ahora es baja en Colo Colo, algo que parece haber agotado la paciencia de Fernando Ortiz. Foto: Photosport.

“Vamos a jugar en una cancha que el rival se hace muy fuerte de local, en la fecha anterior le ha ganado a un equipo que está cerca de nosotros. Iremos a hacer nuestro partido”, señaló el DT de entrada.

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Fue tras ello que a Fernando Ortiz le preguntaron sobre Claudio Aquino, explicando por qué quedó abajo del avión. “Se volvió a resentir en la semana de su dolencia de rodilla y es mejor recuperarlo”.

Pero fue ahí que el técnico lanzó una frase en la que no escondió su frustración por la irregularidad del argentino. “No soy el indicado para dar una respuesta sobre la situación de su rodilla, yo trato de entrenarlo y no estaba disponible para entrenar“.

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En esa misma línea, Fernando Ortiz avisó que “buscamos alternativas, el mejor equipo para poner en el campo de juego. Mañana tendremos la posibilidad de poner lo mejor que tenemos“.

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Finalmente, el DT volvió a sus elogios a Deportes La Serena. “Es un gran equipo, a mí me gusta mucho cómo juega. Más allá de los números, el entrenador tiene una idea clara que a veces no sale, pero es buena“.

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Claudio Aquino sigue sin convencer en Colo Colo y va perdiendo cada vez más terreno. Después de pasar de titular a banca, al argentino no le ha salido nada y ha lidiado con lesiones que ya aburrieron en el Estadio Monumental.

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Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, Colo Colo y Aquino

Baja confirmada ante Deportes La Serena: El mediocampista argentino Claudio Aquino quedó totalmente descartado para la visita de Colo Colo a Deportes La Serena por la Liga de Primera 2026 . El jugador volvió a resentirse de su crónica dolencia en la rodilla durante la semana, perdiéndose el crucial duelo de este sábado.

El mediocampista argentino quedó totalmente descartado para la visita de a por la . El jugador volvió a resentirse de su crónica dolencia en la rodilla durante la semana, perdiéndose el crucial duelo de este sábado. La evidente frustración de Fernando Ortiz: El constante historial de lesiones y el bajísimo rendimiento mostrado en el clásico ante Universidad Católica parecen haber agotado la paciencia del DT albo. En conferencia de prensa, Fernando Ortiz no escondió su molestia y lanzó una tajante frase sobre el estado del argentino: “Yo trato de entrenarlo y no estaba disponible para entrenar”.

El constante historial de lesiones y el bajísimo rendimiento mostrado en el clásico ante Universidad Católica parecen haber agotado la paciencia del DT albo. En conferencia de prensa, no escondió su molestia y lanzó una tajante frase sobre el estado del argentino: “Yo trato de entrenarlo y no estaba disponible para entrenar”. Pierde terreno en el Estadio Monumental: Esta nueva recaída física margina aún más a Aquino dentro del esquema del “Cacique”. Ante su ausencia e irregularidad, el “Tano” Ortiz confirmó que ya están trabajando en nuevas alternativas para armar el mediocampo titular, dejando al volante cada vez con menos opciones de recuperar su protagonismo en Macul.

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