El técnico apareció en el radar de dos importantes clubes y en el Cacique quedaron con el corazón en la mano. Dio su versión con un claro mensaje.

Fernando Ortiz asusta a Colo Colo luego de aparecer en la mira de dos importantes clubes. El buen momento que atraviesa junto al Cacique tiene al técnico en la mira del fútbol mexicano, lo que ha llevado a rumores sobre su salida.

Días atrás se conoció que tanto Pumas UNAM como el Cruz Azul estaban tras los pasos del Tano. La noticia de inmediato generó alarma en el Estadio Monumental, donde buscan la manera de extenderle contrato. Es por ello que fue el propio DT quien decidió salir al paso y así tranquilizar a los hinchas albos.

Y es que si bien no desconoció que lo hayan contactado, el entrenado sí llamó a la calma al Cacique. Esto, ya que remarcó que tiene un contrato por cumplir y no piensa mucho más allá.

Fernando Ortiz tranquiliza a Colo Colo ante rumores de salida

Si bien ya sabe lo que es estar en México, todo indica que Fernando Ortiz no está muy interesado en volver. El técnico sacó la voz ante los rumores de salida de Colo Colo y enfatizó en que tiene un contrato que quiere cumplir.

Fernando Ortiz no piensa moverse de Colo Colo. Foto: Photosport.

Antes de subir al avión para enfrentar a Deportes La Serena, el DT se refirió a lo que se le viene con el Eterno Campeón. “Vamos a jugar en una cancha que el rival se hace muy fuerte de local, en la fecha anterior le ha ganado a un equipo que está cerca de nosotros. Iremos a hacer nuestro partido”.

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Fue tras ello que a Fernando Ortiz le consultaron sobre el interés que hay en el fútbol mexicano para que regrese, dando una categórica respuesta. “Tengo contrato con Colo Colo y estoy acá“, dijo.

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Más tarde, cuando le preguntaron por posibles refuerzos por la segunda rueda, el Tano aseguró no haberlo pensado aún. “Me enfoco en el día de mañana, no voy más allá“.

Finalmente, el DT insistió en sus elogios a Deportes La Serena, con el que chocan este sábado 30 de mayo desde las 15:00 horas. “Es un gran equipo, a mí me gusta mucho cómo juega. Más allá de los números, el entrenador tiene una idea clara que a veces no sale, pero es buena“.

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Fernando Ortiz intenta calmar a los hinchas de Colo Colo en medio de rumores de salida rumbo a México. El técnico no piensa en nada más que no sea el Cacique y el terminar la primera rueda de la mejor manera posible.

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En resumen, Colo Colo y Ortiz