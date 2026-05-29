El técnico decidió recurrir al arquero de Argentinos Juniors para los amistosos ante Portugal y RD Congo.

La selección chilena volverá a la cancha para disputar dos partidos amistosos. Para estos encuentros, Nicolás Córdova decidió volver a considerar a Brayan Cortés.

Cortés supo ser el titular de La Roja tras el retiro de Claudio Bravo y mostró buen rendimiento. Sin embargo, cuando Córdova asumió el interinato, una de sus primeras decisiones fue quitarle los guantes al iquiqueño y dárselos a Lawrence Vigouroux.

La decisión de Nico Córdova

Para muchos fue sorpresivo el regreso de Brayan Cortés, porque hace rato que venía con un buen nivel en Argentinos Juniors. Por esta razón, Nicolás Córdova justificó su decisión argumentando que solo se debe a una elección deportiva y basado en el presente del meta.

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“Es muy simple. Hay un seguimiento de muchos arqueros, y ahí Brayan está pasando por un buen momento en Argentina, llegó a semifinales, estuvieron (muy cerca) en los penales para clasificar a la final, así es que decidimos con Bruno (Vásquez), nuestro preparador de arqueros, que era prudente volver a llamarlo“, explicó Córdova.

“Así podemos generar mayor competitividad en el arco, sobre todo, ahora que Sebastián Mella está operado y que no pudo venir. Otro jugador que estaba en la mira es Gabriel Maureira, pero de común acuerdo optamos que juegue los partidos sub 20 con Brasil, porque llevarlo a Europa era muy probable que esté de tercer arquero, que es importante, pero sentimos que es oportuno que juegue a nivel esos partidos“, agregó.

Brayan Cortés está de vuelta en Juan Pinto Durán. Imagen: Photosport

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Durante el interinato de Nicolás Córdova el titular ha sido Lawrence Vigouroux, pero con el regreso de Brayan Cortés esto puede cambiar. De todos modos, el entrenador de la selección chilena celebra el tener a porteros de muy buen nivel.

“Hay otros arqueros de buen presente, y creo que en ese ítem estamos bien cubiertos“, cerró el profe. Chile enfrentará a Portugal el próximo 6 de junio y a República Democrática del Congo el 9 del mismo mes.