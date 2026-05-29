El King dio un emotivo discurso ante del partido entre albos y cruzados en el Claro Arena, donde se impuso el Cacique.

Universidad Católica hizo historia este jueves, porque le ganó a Boca Juniors en La Bombonera y lo eliminó de la Copa Libertadores. Los cruzados se levantaron a lo grande tras su derrota ante Colo Colo en la Liga de Primera.

Los albos fueron el pasado domingo al estadio Claro Arena por primera vez en la historia y se llevaron una victoria importante, porque ganaron por 2-1 gracias a un doblete del argentino Javier Correa.

Colo Colo festejó toda la semana la victoria y una forma de contar la historia del partido fue con un video de larga duración en su cuenta de Youtube, donde se ven detalles inéditos, entre ellos, una emocionante arenga de Arturo Vidal.

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El emocionante mensaje de Arturo Vidal a sus compañeros en el Claro Arena

El King llevó la voz cantante en el vestuario del elenco popular y le dejó en claro a sus compañeros que no podían perder otro clásico, debido a que venían de caer dos veces ante Universidad de Chile y una ante la UC de manera consecutiva.

“Aprendamos a ganar los clásicos, en los momentos difíciles hay que ganarlo, muchachos. Hemos tenido tres oportunidades y hemos fallado, hoy no podemos fallar en otro clásico. Hoy lo ganamos y nos arrancamos en la punta”, dijo fuerte Vidal.

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“Cuando ellos vean que empezamos a tocar la pelota, van a empezar a pegar patadas y van a cagar. Le hacemos el primero y les hacemos tres si queremos. Vamos a dejar la vida adentro”, agregó en su discurso.

Las palabras de Arturo Vidal sirvieron y Colo Colo se llevó una victoria clave, lo mismo que buscará este sábado, cuando visite a Deportes La Serena por la Liga de Primera.

En síntesis

El club Universidad Católica eliminó a Boca Juniors este jueves de la Copa Libertadores.

eliminó a Boca Juniors este jueves de la Copa Libertadores. El delantero argentino Javier Correa anotó un doblete en el triunfo 2-1 ante Universidad Católica.

anotó un doblete en el triunfo 2-1 ante Universidad Católica. El mediocampista Arturo Vidal lideró la arenga en el vestuario previo al triunfo de Colo Colo.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes La Serena por la Liga de Primera?

El partido entre Deportes La Serena y Colo Colo por la Liga de Primera se jugará este sábado 30 de mayo, a partir de las 15:00 horas, en el estadio La Portada.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera