Los celestes no podrán jugar en Rancagua la llave de playoff contra el xeneize. Además, el Estadio Monumental también queda descartado.

O’Higgins de Rancagua espera por Boca Juniors en los playoffs de Copa Sudamericana. En inédito duelo, los argentinos quedaron fuera de la Libertadores y quedaron emparejados con el elenco chileno.

Por eso, en el Capo de Provincia ya preparan la fiesta ante un gigante del continente. Primero se jugará la semana del 20 de julio, en La Bombonera, y siete días más tarde será la revancha en Chile.

Es ahí donde aparece el dolor de cabeza en Rancagua, ya que por reglamento el Estadio Codelco El Teniente no puede albergar el duelo. Eso, ya que tiene menos de 20 mil personas de capacidad, el mínimo que se exige para esa instancia de Copa Sudamericana.

O’Higgins debe buscar nueva casa

Según supo RedGol, O’Higgins no podrá recibir a Boca Juniors en el Estadio Codelco El Teniente. Por ello, debe mudarse a otro recinto para el partido a fines de julio, donde ya hay otro estadio descartado en Santiago.

El Capo ya conoció su suerte en el torneo en caso que le gane a Boca /Photosport

Entre las opciones para el juego contra el xeneize, los celestes tienen el Estadio Nacional como carta. El recinto de Ñuñoa es la principal opción tras bajarse El Teniente, seguido del Elías Figueroa Brander, de Valparaíso.

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¿Y el Estadio Monumental? Según la información de RedGol, la casa de Colo Colo tiene un elevado costo que hace muy difícil que O’Higgins pueda jugar ahí ante Boca. Eso sí, en caso de vencer a los bosteros podrían retornar a Rancagua.

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Es que el sorteo de Copa Sudamericana determinó que Recoleta de Paraguay es el equipo que espera al ganador de los celestes y xeneizes. Si es O’Higgins, el elenco paraguayo es un rival que podrían albergar en Rancagua si se hace la gestión.