Una mala en medio de la fiesta: O’Higgins recibe mazazo para playoffs de Copa Sudamericana

El Capo espera rival desde la Copa Libertadores para la siguiente fase del torneo, pero con la incertidumbre de dónde jugarán de local.

O’Higgins de Rancagua vive un tremendo momento tras ganarle a domicilio a Millonarios y avanzar a los playoffs de Copa Sudamericana. En un tremendo partido, el Capo ganó por 2-1 y eliminó a los colombianos.

Pero a la espera del rival que saldrá de Copa Libertadores, los hinchas celestes recibieron una mala noticia. Es que con miras a la serie llegó el mazazo del reglamento que saca al equipo de su estadio.

Según el escrito de Conmebol, los dirigidos de Lucas Bovaglio no podrán hacer de local en el Codelco El Teniente para el partido de vuelta (arrancan como visita). Ahí el reglamento es claro respecto el tema del aforo de los recintos.

La capacidad que Conmebol le pide a O’Higgins

El estadio Codelco El Teniente (15.600 espectadores hace) no cumple con la capacidad mínima para que O’Higgins de Rancagua haga de local en los playoffs de Copa Sudamericana. El reglamento de Conmebol aumenta la exigencia para esta instancia, en comparación a la fase grupal.

O’Higgins deberá buscar estadio en la Copa/Photosport

Esto pide Conmebol como capacidad mínima del estadio en Copa Sudamericana:

Fase preliminar: 7.500

7.500 Fase de grupos: 10.000

10.000 Playoff de octavos, octavos de final y cuartos de final: 20.000

20.000 Semifinal: 30.000

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“El club podrá indicar un estadio diferente por fase que tenga una exigencia de capacidad de público diferente (un estadio para la fase preliminar y de grupos, otro estadio para playoffs, octavos y cuartos de final, etc..)”, dice el reglamento.

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Ahora habrá que ver qué dice el club y si existe alguna excepción, tal como ocurrió el año pasado con Independiente del Valle en 2025. Ahí el elenco ecuatoriano jugó la semifinal ida ante Atlético Mineiro en su estadio, con capacidad para 12 mil personas.