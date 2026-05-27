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La selección chilena ayuda a Felipe Loyola: Córdova lo prueba en el mismo puesto que lo busca Boca Juniors

El Pipe, quien descendió con el Pisa a la Serie B italiana, suena fuerte como incorporación de los Xeneizes. ¡Y Nico Córdova le da un impulso para lograr aquel objetivo!

Por Jorge Rubio

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El Pipe Loyola afina detalles para un doble desafío contra equipos mundialistas.
© Andres Pina/Photosport.El Pipe Loyola afina detalles para un doble desafío contra equipos mundialistas.

Mientras Boca Juniors aguarda por una suerte de final que jugará ante Universidad Católica en la Copa Libertadores, la directiva mueve algunas piezas para intentar cerrar el fichaje de Felipe Loyola. El equipo Xeneize lo había apuntado a su carpeta cuando militaba en Independiente de Avellaneda.

Y en algo había cambiado ese estatus con su transferencia al Pisa de Italia. Pero volvió a modificarse después del descenso a la Serie B. Con eso, la plana mayor que lidera Juan Román Riquelme volvió a la carga por el Pipe Loyola. Lo quieren sí o sí para reforzar el lateral derecho del equipo.

Mientras todo eso se allana, el jugador surgido en las inferiores de Colo Colo, donde no debutó y salió rumbo a Fernández Vial, suma y sigue con sus presencias en la Roja. Está a las órdenes de Nicolás Córdova para la fecha FIFA doble de junio ante Portugal y República Democrática del Congo.

Felipe Loyola en acción durante una práctica en Juan Pinto Durán. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Felipe Loyola en acción durante una práctica en Juan Pinto Durán. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Un par de amistosos frente a equipos mundialistas donde Loyola espera aparecer como marcador de punta por el sector diestro. Sí, la misma posición donde Boca lo imagina como refuerzo. Según el reporte de DSports Chile, en esa zona trabajó el ex Huachipato.

El periodista Marco Escobar informó que Loyola estuvo en la zaga por la derecha, mientras que Gabriel Suazo del Sevilla fue el lateral izquierdo. Y como defensores centrales, asomaron dos torres: Igor Lichnovsky y Francisco Sierralta. Así apunta a formar Chile, al menos en la última línea, frente a los portugueses.

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Felipe Loyola se adapta en la Roja al… ¿puesto que ocupará en Boca Juniors?

Felipe Loyola seguramente tendrá acción en esta fecha FIFA doble como lateral por el costado derecho, la posición donde lo quiere Boca Juniors, aunque con Nicolás Córdova fue preferentemente Fabián Hormazábal quien se desempeñó en esa función.

Felipe Loyola enfrenta la marca de Kevin Zenón. ¿Serán compañeros en Boca? (Marcelo Endelli/Getty Images).

Felipe Loyola enfrenta la marca de Kevin Zenón. ¿Serán compañeros en Boca? (Marcelo Endelli/Getty Images).

Aunque el jugador de Universidad de Chile no fue citado para estos amistosos y sólo Agustín Arce se ganó una convocatoria en los azules. Y entre los carrileros, también está Felipe Faúndez, quien se sumará después de la histórica clasificación que consiguió O’Higgins en la Copa Sudamericana.

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Por lo pronto, Loyola suma 18 partidos internacionales con el Equipo de Todos y podría llegar a la veintena si ve minutos ante los portugueses y el cuadro africano. También registra dos goles en sus participaciones con la Roja. El tiempo dirá si esto le sirve para llegar mejor a Boca…

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