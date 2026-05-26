El lateral fue convocado por Nicolás Córdova pero no alcanzó a sumarse a los trabajos en Juan Pinto Durán. Explicaron la razón que hay detrás.

Matías Pérez era una de las novedades de Chile para los amistosos de la fecha FIFA de junio, pero terminó siendo liberado. El lateral pasó de convocado a descartado en la concentración de la Roja, dejando la duda de la razón que había detrás.

El jugador de 21 años que milita en el Lecce de Italia esperaba ser parte de los trabajos de Nicolás Córdova. No obstante, se quedó al margen y no por un tema técnico o físico, sino que por algo más personal.

Este lunes destaparon que es una situación ajena al fútbol la que obliga al ex Curicó Unido a bajarse de los choques con Portugal y República Democrática del Congo. Eso sí, todavía con una aclaración pendiente para tranquilizar a los hinchas.

Un tema personal deja a Matías Pérez abajo del avión de Chile

Matías Pérez no será parte de la gira de Chile para los amistosos con Portugal y República Democrática del Congo. El lateral se bajó de la citación de la Roja debido a un tema personal.

Matías Pérez se marginó de la convocatoria de Chile por temas personales. Foto: Photosport.

Según reveló el periodista Marco Escobar Alvear, el jugador pidió no ser considerado por Nicolás Córdova por una situación ajena al fútbol. “La baja de Matías Pérez es por temas personales“, remarcó el reportero en su cuenta de X (ex Twitter).

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La salida del lateral de la nómina obligó al cuerpo técnico a encontrarle un reemplazante. El elegido fue Ignacio Saavedra, uno de los nombres que se ha hecho habituales en las listas del DT y que seguirá peleando por ser parte de este nuevo proceso.

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Para Matías Pérez, esto marca un cierre de temporada que no fue el mejor. Después de dar el salto y firmar con el Lecce de Italia, apenas tuvo unos pocos minutos y deberá definir si es que se queda en el club o si busca un lugar donde le den más espacio.

Habrá que esperar para ver si es que el jugador decide explicar qué fue lo que lo dejó al margen de los amistosos de la fecha FIFA de junio. Su ausencia no era algo que esperaran en el camarín y dejar más dudas sobre lo ocurrido no le ayudará en nada.

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Matías Pérez será uno de los ausentes en la gira de Chile para enfrentar a Portugal y República Democrática del Congo. La Roja pierde a uno de sus figuras que milita en Europa y trabaja para i a ser un invitado de piedra para las selecciones mundialistas.

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En resumen, Pérez y Chile