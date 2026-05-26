Matías Pérez era una de las novedades de Chile para los amistosos de la fecha FIFA de junio, pero terminó siendo liberado. El lateral pasó de convocado a descartado en la concentración de la Roja, dejando la duda de la razón que había detrás.
El jugador de 21 años que milita en el Lecce de Italia esperaba ser parte de los trabajos de Nicolás Córdova. No obstante, se quedó al margen y no por un tema técnico o físico, sino que por algo más personal.
Este lunes destaparon que es una situación ajena al fútbol la que obliga al ex Curicó Unido a bajarse de los choques con Portugal y República Democrática del Congo. Eso sí, todavía con una aclaración pendiente para tranquilizar a los hinchas.
Un tema personal deja a Matías Pérez abajo del avión de Chile
Matías Pérez no será parte de la gira de Chile para los amistosos con Portugal y República Democrática del Congo. El lateral se bajó de la citación de la Roja debido a un tema personal.
Matías Pérez se marginó de la convocatoria de Chile por temas personales. Foto: Photosport.
Según reveló el periodista Marco Escobar Alvear, el jugador pidió no ser considerado por Nicolás Córdova por una situación ajena al fútbol. “La baja de Matías Pérez es por temas personales“, remarcó el reportero en su cuenta de X (ex Twitter).
La salida del lateral de la nómina obligó al cuerpo técnico a encontrarle un reemplazante. El elegido fue Ignacio Saavedra, uno de los nombres que se ha hecho habituales en las listas del DT y que seguirá peleando por ser parte de este nuevo proceso.
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Para Matías Pérez, esto marca un cierre de temporada que no fue el mejor. Después de dar el salto y firmar con el Lecce de Italia, apenas tuvo unos pocos minutos y deberá definir si es que se queda en el club o si busca un lugar donde le den más espacio.
Habrá que esperar para ver si es que el jugador decide explicar qué fue lo que lo dejó al margen de los amistosos de la fecha FIFA de junio. Su ausencia no era algo que esperaran en el camarín y dejar más dudas sobre lo ocurrido no le ayudará en nada.
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¿Debe ser titular Matías Pérez en Chile?
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Matías Pérez será uno de los ausentes en la gira de Chile para enfrentar a Portugal y República Democrática del Congo. La Roja pierde a uno de sus figuras que milita en Europa y trabaja para i a ser un invitado de piedra para las selecciones mundialistas.
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En resumen, Pérez y Chile
- Baja sensible y misteriosa para la gira europea: El lateral de 21 años, Matías Pérez, que milita en el Lecce de Italia, fue liberado de la concentración de la selección chilena de cara a los amistosos de la fecha FIFA de junio ante Portugal y República Democrática del Congo. Pese a ser una de las novedades en la nómina, el ex Curicó Unido se transformó en la primera baja confirmada de la delegación nacional.
- La razón: estrictamente “temas personales”: Según reveló el periodista Marco Escobar Alvear, la automarginación de Pérez no responde a criterios técnicos de Nicolás Córdova ni a problemas físicos, sino a una situación de índole estrictamente personal y ajena al fútbol. Existe incertidumbre sobre los detalles exactos, dejando dudas sobre el futuro inmediato del jugador en este nuevo proceso de la Roja.
- El reemplazante y el presente del jugador en Europa: Ante la ausencia de Matías Pérez, el cuerpo técnico de Chile citó de urgencia a Ignacio Saavedra. Esta baja cierra una temporada complicada para el lateral en la Serie A de Italia, donde sumó escasos minutos en el Lecce, obligándolo a definir su continuidad o buscar un nuevo club donde tenga mayor regularidad futbolística.