El mediocampista ya entrena con la Roja para el amistoso ante Portugal, pero en una zona en la que el Tigre insistió en utilizarlo. Hay dos jugadores convocados ahí.

Felipe Loyola revive fantasmas de lo que fue el proceso de Ricardo Gareca en la selección chilena. El lateral se sumó a los trabajos al mando de Nicolás Córdova en la Roja y sorprende a todos al entrenar en un puesto que ya ha generado polémica antes: lateral derecho.

El ex Huachipato jugó toda la primera parte del 2026 con el Pisa de Italia, donde tuvo actuaciones como mediocampista, su posición natural y en la que mejor ha rendido. Sin embargo y tal como pasaba con el Tigre, el técnico interino del Equipo de Todos lo vuelve a bajar a la línea defensiva.

Esto no deja de llamar la atención, ya que dentro de la lista de citados para los amistosos con Portugal y República Democrática del Congo hay dos laterales derechos más. Esto instala de inmediato la duda de si los dejará como alternativas o si lo visto en Juan Pinto Durán no fue más que una prueba.

Nicolás Córdova a lo Ricardo Gareca: baja a Felipe Loyola en Chile

Pese a que estuvo jugando como mediocampista todo el semestre, a Felipe Loyola lo vuelven a mandar a la defensa. El jugador se adapta a los cambios que prepara Nicolás Córdova y ensayó en el fondo.

Felipe Loyola, pese a jugar como mediocampista en el Pisa, fue visto en Chile como lateral. Foto: Photosport.

Fue el periodista de DSports, Marco Escobar Alvear, quien en su cuenta de X (ex Twitter) destapó las situación. El registro de inmediato generó debate entre los hinchas, recordando la insistencia que tuvo Ricardo Gareca en usarlo en esa zona de la cancha.

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Pero más allá de si es algo definitivo o un simple ensayo, lo que más sorprende es que Nicolás Córdova prueba como lateral derecho a Felipe Loyola teniendo a dos especialistas entre sus citados: Felipe Faúndez y Francisco Salinas.

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Tanto el jugador de O’Higgins como el de Coquimbo Unido han jugado en todo el 2026 en esa zona. Se esperaba que alguno de ellos tomara el puesto, pero ahora les suman al mediocampista a la pelea.

Habrá que esperar para ver cómo avanzan las cosas en los próximos entrenamientos del Equipo de Todos. Nicolás Córdova tendrá que tomar decisiones importantes con un puesto en el que no ha logrado dar con un nombre fijo.

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Felipe Loyola entrena como lateral derecho de cara al amistoso de Chile con Portugal. La Roja afina detalles para ir a desafiar a uno de los candidatos al Mundial, con un mediocampista asomando en otro puesto.

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En resumen, Loyola y Chile

Loyola revive la polémica de Gareca como lateral derecho: El técnico interino de la selección chilena , Nicolás Córdova , sorprendió en los entrenamientos en Juan Pinto Durán al utilizar a Felipe Loyola como lateral derecho . Esta decisión “revive fantasmas” del proceso de Ricardo Gareca, quien insistió en usar al jugador del Pisa en esa posición defensiva, generando debate entre los hinchas.

El técnico interino de la , , sorprendió en los entrenamientos en Juan Pinto Durán al utilizar a . Esta decisión “revive fantasmas” del proceso de Ricardo Gareca, quien insistió en usar al jugador del Pisa en esa posición defensiva, generando debate entre los hinchas. Córdova ignora a los especialistas en la nómina: Lo más llamativo de la prueba es que Nicolás Córdova tiene en la nómina de citados de la Roja a dos especialistas que han jugado todo el 2026 en ese puesto: Felipe Faúndez (O’Higgins) y Francisco Salinas (Coquimbo Unido). Pese a esto, el DT prefirió improvisar con el volante en la línea de fondo.

Lo más llamativo de la prueba es que Nicolás Córdova tiene en la a dos especialistas que han jugado todo el 2026 en ese puesto: (O’Higgins) y (Coquimbo Unido). Pese a esto, el DT prefirió improvisar con el volante en la línea de fondo. La Roja afina detalles para enfrentar a Portugal: El cambio de puesto de Loyola se da en la antesala del importante amistoso de Chile ante Portugal (rumbo al Mundial 2026). Córdova busca un nombre fijo en una zona donde no ha logrado dar con un titular inamovible, mientras el Equipo de Todos se prepara para desafiar a uno de los candidatos de la cita mundialista.

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