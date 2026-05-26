Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Automovilismo

Un gran paso para Nico Pino y para Chile: piloto negocia para competir en la Fórmula 2

El deportista nacional de 21 años podría dar un paso clave en su carrera hacia la Fórmula 1.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
Nicolás Pino vive un momento clave para su carrera.
© InstagramNicolás Pino vive un momento clave para su carrera.

El sueño de todos los fanáticos del automovilismo chileno es volver a tener a un compatriota en la Fórmula 1. Nicolás Pino, kilómetro a kilómetro, trabaja pensando en este objetivo.

El piloto nacional si bien solo tiene 21 años, sabe de sobra lo que es tener aceite y bencina en las manos. Poco a poco ha ido construyendo una sólida carrera a nivel internacional con la vista puesta en ir abriéndose pista para llegar a la categoría reina del automovilismo.

El paso de Nico Pino a la Fórmula 2

Nicolás Pino ha tenido sus metas claras desde que era niño y ha ido siguiendo un plan para lograr sus deseos. En la actualidad ha tenido mucho éxito en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, participando en carreras de hasta 24 horas.

Pino ya ha dicho presente en las 24 Horas de Daytona y de Le Mans, entre otras. Dos de las competiciones más importantes, siendo 7° en Estados Unidos en este 2026 en la categoría principal (GTP). En Francia subió al podio en 2023 en LMP2.

Nico Pino revela cuál es su plan para llegar a la Fórmula 1: “Aún hay tiempo para lograrlo”

ver también

Nico Pino revela cuál es su plan para llegar a la Fórmula 1: “Aún hay tiempo para lograrlo”

Con lo anterior, Nico Pino ha demostrado su valía detrás del volante y ahora podría dar uno de los saltos más importantes de su carrera: llegar a la Fórmula 2. Según pudo saber RedGol, el chileno está en conversaciones para unirse a esta categoría.

De hecho, Pino está en Valencia para entrar a la F2. Incluso, en el segundo semestre de este 2026 empezaría las pruebas correspondientes de esta categoría. También el chileno ha conversado con agentes comerciales para ver todo el tema económico que conlleva este paso.

Publicidad
Nicolás Pino puede arribar a la Fórmula 2. Imagen: Instagram

Nicolás Pino puede arribar a la Fórmula 2. Imagen: Instagram

La Fórmula 2 suele ser un gran trampolín para arribar a la Fórmula 1. En el pasado, pilotos de la talla de Charles Leclerc, George Russel, Mick Schumacher, Oscar Piastro y Gabriel Bortoleto, entre otros, hicieron la transición de la F2 a la F1. Nicolás Pino podría tener la opción de volver a posicionar a Chile en la categoría reina del automovilismo.

Lee también
Tabla: ¡Coquimbo avanza a octavos de Libertadores como puntero!
Copa Libertadores

Tabla: ¡Coquimbo avanza a octavos de Libertadores como puntero!

Inminente traspaso de una promesa de la Roja: "Difícil rechazar"
Mercado de fichajes 2026

Inminente traspaso de una promesa de la Roja: "Difícil rechazar"

El primer refuerzo que busca la U: viene de Boca Juniors
U de Chile

El primer refuerzo que busca la U: viene de Boca Juniors

"Pareció un exfutbolista sobre el césped, pero en el tramo final..."
Alexis Sánchez

"Pareció un exfutbolista sobre el césped, pero en el tramo final..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo