El sueño de todos los fanáticos del automovilismo chileno es volver a tener a un compatriota en la Fórmula 1. Nicolás Pino, kilómetro a kilómetro, trabaja pensando en este objetivo.

El piloto nacional si bien solo tiene 21 años, sabe de sobra lo que es tener aceite y bencina en las manos. Poco a poco ha ido construyendo una sólida carrera a nivel internacional con la vista puesta en ir abriéndose pista para llegar a la categoría reina del automovilismo.

El paso de Nico Pino a la Fórmula 2

Nicolás Pino ha tenido sus metas claras desde que era niño y ha ido siguiendo un plan para lograr sus deseos. En la actualidad ha tenido mucho éxito en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, participando en carreras de hasta 24 horas.

Pino ya ha dicho presente en las 24 Horas de Daytona y de Le Mans, entre otras. Dos de las competiciones más importantes, siendo 7° en Estados Unidos en este 2026 en la categoría principal (GTP). En Francia subió al podio en 2023 en LMP2.

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Con lo anterior, Nico Pino ha demostrado su valía detrás del volante y ahora podría dar uno de los saltos más importantes de su carrera: llegar a la Fórmula 2. Según pudo saber RedGol, el chileno está en conversaciones para unirse a esta categoría.

De hecho, Pino está en Valencia para entrar a la F2. Incluso, en el segundo semestre de este 2026 empezaría las pruebas correspondientes de esta categoría. También el chileno ha conversado con agentes comerciales para ver todo el tema económico que conlleva este paso.

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Nicolás Pino puede arribar a la Fórmula 2. Imagen: Instagram

La Fórmula 2 suele ser un gran trampolín para arribar a la Fórmula 1. En el pasado, pilotos de la talla de Charles Leclerc, George Russel, Mick Schumacher, Oscar Piastro y Gabriel Bortoleto, entre otros, hicieron la transición de la F2 a la F1. Nicolás Pino podría tener la opción de volver a posicionar a Chile en la categoría reina del automovilismo.