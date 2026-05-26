Los llamados de Cecilio Waterman y César Yanis a la selección de Panamá se traducirán en jugosos pagos para sus clubes por parte de la FIFA.

La selección de Panamá oficializó su lista de 26 jugadores nominados para el Mundial 2026. El combinado centroamericano vuelve a una cita planetaria tras su debut en Rusia 2018, donde perdieron sus tres partidos y terminaron como la peor de las 32 clasificadas.

Por lo mismo, el combinado panameño apuesta por su revancha en territorio norteamericano y para eso se la jugaron con nominar a dos jugadores del fútbol chileno: Cecilio Waterman de Universidad de Concepción y César Yanis de Cobresal.

El llamado de estos jugadores, además del orgullo de sus clubes de tener presencia en la próxima cita planetaria de unas semanas más, se traducirá también en un jugoso cheque que llegará directamente desde la FIFA.

ver también Rodrigo Bentancur analiza la polémica decisión de Bielsa en Uruguay para el Mundial: “Una lástima”

U de Concepción y Cobresal ganarán dinero gracias al Mundial 2026

Según el Programa de Asistencia a Clubes impulsado por la FIFA, que fue creado para compensar a los clubes que aportan jugadores a la Copa del Mundo, en esta edición se distribuirá un monto récord de 335 millones de dólares.

Así las cosas, la citación de Waterman y Yanis se dará a cambio de 11 mil dólares diarios para sus equipos, algo así como 10 millones de pesos chilenos por cada jornada en que estén bajo la tutela de la selección panameña.

Cecilio Waterman y César Yanis se irán a jugar el Mundial 2026 con la selección de Panamá. | Foto: Photosposrt.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que Panamá dirá presente en el Grupo L del Mundial 2026, donde enfrentará a Ghana (17 de junio en el BMO Field de Toronto), Croacia (23 de junio en el BMO Field) e Inglaterra (27 de junio en el MetLife Stadium).

Sacando cuentas y considerando que hay diez días entre los tres partidos, hablamos de unos 100 millones de pesos que recibirán Universidad de Concepción y Cobresal gracias a sus nominados. Y ojo, que esa cifra puede subir bastante su Panamá da la sorpresa y avanza de ronda.

ver también De Melipilla al Mundial 2026: El olvidado pasado de sorpresa en nómina de Colombia

En síntesis

La selección de Panamá oficializó su lista de 26 jugadores para el Mundial 2026.

oficializó su lista de 26 jugadores para el Mundial 2026. Cecilio Waterman y César Yanis son los dos futbolistas nominados del fútbol chileno.

son los dos futbolistas nominados del fútbol chileno. 11 mil dólares diarios recibirá cada club por la permanencia de sus jugadores.

Publicidad