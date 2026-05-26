Juan Camilo Portilla, la gran novedad en la lista de Néstor Lorenzo, tuvo una etapa sin pena ni gloria por el fútbol chileno. Hoy jugará en Norteamérica.

La Selección Colombia entregó su lista definitiva de 26 futbolistas para el Mundial 2026, con la presencia de varias de sus principales figuras a la cabeza como Luis Díaz o James Rodríguez. Sin embargo, uno de los citados llamó la atención.

En la nación sudamericana hizo ruido que dentro de los elegidos por el técnico argentino Néstor Lorenzo apareciera el nombre de Juan Camilo Portilla, de 27 años, hoy en Athletico Paranaense pero con una desconocida ligazón con Chile.

Resulta que este jugador tuvo un paso breve y olvidable por nuestro balompié. Específicamente en la temporada 2018, cuando vistió durante el segundo semestre de ese año la camiseta de Deportes Melipilla, donde apenas disputó cuatro partidos y tras ello volvió a su país. Ahora, jugará el Mundial 2026.

Juan Camilo Portilla y su paso por Deportes Melipilla en 2018 (Instagram/Gemini)

La nómina de Colombia para el Mundial 2026

ARQUEROS

Camilo Vargas – Atlas (MEX)

David Ospina – Atlético Nacional

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)

DEFENSAS

Daniel Muñoz – Crystal Palace (ING)

Santiago Arias – Independiente (ARG)

Yerry Mina – Cagliari (ITA)

Davinson Sánchez – Galatasaray (TUR)

Jhon Lucumí – Bologna (ITA)

Willer Ditta – Cruz Azul (MEX)

Yohan Mojica – Mallorca (ESP)

Déiver Machado – Nantes (FRA)

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VOLANTES

Richard Ríos – Benfica (POR)

Jefferson Lerma – Crystal Palace (ING)

Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP)

Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Jhon Arias – Palmeiras (BRA)

James Rodríguez – Minnesota United (USA)

Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)

Juan Camilo Portilla – Athletico Paranaense (BRA)

DELANTEROS

Luis Díaz – Bayern Múnich (ALE)

Luis Suárez – Sporting Lisboa (POR)

Andrés Gómez – Vasco da Gama (BRA)

Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)

Jhon Córdoba – Krasnodar (RUS)

Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP)

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Los partidos que tendrá en el Grupo K

Uzbekistán vs. Colombia / Miércoles 17 de junio / 22:00 horas / Estadio Azteca en Ciudad de México

Colombia vs. República Democrática de Congo / Martes 23 de junio / 22:00 horas / Estadio Akron de Guadalajara

Colombia vs. Portugal / Sábado 27 de junio / 19:30 horas / Hard Rock Stadium de Miami