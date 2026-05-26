Rodrigo Bentancur analiza la polémica decisión de Bielsa en Uruguay para el Mundial: “Una lástima”

El entrenador argentino de la Celeste toma medidas polémicas de cara a la participación charrúa en la Copa del Mundo.

Uno de los equipos apuntados a hacer ruido en el Mundial de 2026 es Uruguay, sobre todo porque su director técnico es el argentino Marcelo Bielsa, uno de los estrategas más respetados en el concierto internacional.

El Loco, fiel a su estilo, toma decisiones fuertes en la Celeste y la que más sorprendió en el país oriental fue la de dejar afuera de la nómina al histórico Nahitan Nández, quien no estará en la Copa del Mundo.

El ex Boca Juniors no entró en los planes de Bielsa, debido a que piensa que la franja derecha, ya sea en el lateral o en el mediocampo, la tiene cubierta y no contará con sus servicios.

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Rodrigo Bentancur lamenta la ausencia de Nahitan Nández en el Mundial

La decisión de Marcelo Bielsa con Nahitan Nández fue analizada por el volante Rodrigo Bentancur, quien en su arribo a Montevideo para preparar el Mundial se mostró triste por la determinación del DT.

“Nahitan es un referente para nosotros y es una lástima que no esté. Es una ausencia importante”, dijo el volante uruguayo que se salvó del descenso con Tottenham.

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Nahitan Nández se pierde el Mundial. (Photo by Rich Storry/Getty Images)

“Me enteré recién ahora. Cuando entre al Complejo Celeste vamos a ver con mis compañeros como está la situación, pero es una lástima”, agregó Bentancur.

Uruguay será parte del Grupo H del Mundial de 2026, donde se medirá con Arabia Saudita, Cabo Verde y España, buscando un cupo en la ronda de los 16° de final.

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En síntesis

El técnico Marcelo Bielsa sorprendió al dejar fuera del Mundial de 2026 al histórico Nahitan Nández.

sorprendió al dejar fuera del Mundial de 2026 al histórico Nahitan Nández. El volante Rodrigo Bentancur lamentó profundamente la ausencia de su compañero en la selección uruguaya.

lamentó profundamente la ausencia de su compañero en la selección uruguaya. El combinado de Uruguay disputará el Grupo H del torneo ante Arabia Saudita, Cabo Verde y España.