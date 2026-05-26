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Mercado: Vélez se abre a la opción de intercambiar con Colo Colo a Claudio Aquino por Diego Valdés

El nombre del chileno es uno de los jugadores que quiere Fernando Ortiz para reforzarse de cara a la segunda mitad del 2026.

Por Patricio Echagüe

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Colo Colo podría tener a Valdés gracias a un notable trueque.
© Gemini.Colo Colo podría tener a Valdés gracias a un notable trueque.

Colo Colo espera ser protagonista del próximo mercado de fichajes pensando en la segunda mitad del 2026. Los albos quieren seguir en lo más alto de la Liga de Primera y para eso deben reforzarse para elevar el nivel del equipo dirigido por Fernando Ortiz.

Los dos puestos que el Cacique quiere buscar son un nuevo volante creativo y un extremo. En ese sentido hay un nombre que hace tiempo gusta al Tano Ortiz: el de Diego Valdés.

El volante chileno de 32 años fue dirigido por Ortiz en el América de México y por lo mismo es uno de los nombres que podría tomar fuerza en las próximas jornadas. Y atentos, que en Vélez Sarsfield, club donde milita Valdés, están abiertos a escuchar oferta para dejarlo partir.

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Vélez está dispuesto a que Valdés legue a Colo Colo

De acuerdo a información entregada por el sitio DaleAlbo, el cuadro argentino está dispuesto a recibir propuestas por el chileno, quien tiene contrato en Liniers hasta diciembre del 2027. De hecho, está la opción de flexibilizar un poco las negociaciones mediante un intercambio más que interesante.

Y es que en Vélez está dispuestos a realizar un trueque para recibir a cambio a Claudio Aquino en esta operación. Cabe recordar que el argentino fue figura en el equipo de Gustavo Quinteros que terminó siendo campeón en el 2024, dejando un muy buen recuerdo en el Fortín.

Diego Valdés tiene contrato con Vélez hasta diciembre del 2027. ¿Intentará Colo Colo a su fichaje? | Foto: Archivo.

Diego Valdés tiene contrato con Vélez hasta diciembre del 2027. ¿Intentará Colo Colo a su fichaje? | Foto: Archivo.

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Así las cosas, al Cacique se le abre una buena opción para reforzar una plaza que ha estado al debe en este 2026. Lo de Aquino parece no tener vuelta, algo que quedó demostrado con un rendimiento cuestionable en el pasado clásico ante Católica, razón por la cual no sería malo dejarlo partir para darle la bienvenida a Valdés.

En esta temporada 2026 el chileno Diego Valdés ha jugado un total de 15 partidos con Vélez, siendo 14 por el Apertura y uno por la Copa Argentina. Registra un gol y cinco asistencias en 699 minutos de acción.

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En síntesis

  • Fernando Ortiz busca reforzar a Colo Colo con un volante creativo y un extremo.
  • Diego Valdés, volante de Vélez Sarsfield, tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027.
  • Vélez evalúa un trueque de Valdés por el futbolista argentino Claudio Aquino.
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