El delantero de los itálicos vive un destacado presente, situación que llevó al equipo a avanzar en las conversaciones para extender su vínculo.

Michael Vadulli se ha consolidado como una de las grandes figuras de Audax Italiano, siendo pieza clave en la campaña del conjunto itálico que busca avanzar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Además, en el plano local, el equipo de La Florida también pelea por asegurar su clasificación a las próximas competiciones internacionales.

En ese contexto, se reveló que el club busca asegurar la renovación del jugador, quien en el último mercado de fichajes fue vinculado a distintos equipos tras generar interés en otros clubes.

Según reveló Tanoticias, el club ya avanza en la renovación del jugador. “El delantero iquiqueño ha sido una de las piezas destacadas del equipo tanto en el torneo local como en la CONMEBOL Sudamericana, situación que llevó a la dirigencia a buscar extender su continuidad en La Florida”.

“Después de la victoria de los “tanos” sobre Cobresal, Vadulli en zona mixta le comunico a los medios “Vamos bien, esperamos cerrarlo la próxima semana, serían 2 años. Vadulli mantiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026”, escribió el medio.

/Photosport

El presente de Audax

El cuadro itálico marcha en el puesto número 13, con 13 partidos disputados, lejos de las zonas de clasificación a competencias internacionales.

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Por otra parte, en la Copa Sudamericana, los itálicos se juegan este jueves la clasificación ante Olimpia.

El equipo chileno marcha tercero con 7 puntos, mientras que Vasco da Gama también suma 7 unidades y Olimpia lidera con 10 puntos.

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Por lo mismo, en esta última fecha se definirá qué escuadras avanzan a la siguiente etapa del torneo.

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En síntesis: