Universidad Católica sigue preparando el plantel con el que enfrentarán esta temporada donde logró la clasificación a Copa Libertadores. Por lo mismo, la escuadra ha sumado a nuevos refuerzos, donde se sumaría un nuevo jugador al listado: Michael Vadulli.

Recientemente, la Franja anunció las incorporaciones de Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez, Justo Giani, Matías Palavecino y Juan Ignacio Díaz al plantel, a quienes podría sumarse el jugador de Audax Italiano, donde revelan que sería el último jugador en llegar esta temporada, pero hay un inesperado obstáculo que complicaría su fichaje.

¿Se concretará la llegada de Michael Vadulli a la UC?

Según revela el periodista Bruno Sampieri, el equipo está cerca de cerrar el plantel con el que competirán esta temporada, donde la llegada de Vadulli dependería de lo que ocurra con Eduard Bello, quien es la primera opción de la UC.

ver también Tras emotiva despedida de la U Católica: Jugador cierra su regreso al equipo

La negociación para quedarse con el jugador venezolano aún no se define. “Es por eso que Católica ya tiene amarrado al plan B, ya tiene prácticamente listo a Michael Vadulli. Sin embargo, su llegada a la UC, en una condición de préstamo por un año desde Audax Italiano, va a depender de la situación de Bello”.

Michael Vadulli suena en la UC/Photosport

Añadiendo en la misma línea que “si no se termina de cerrar Bello, yo no les diría que es un 100% seguro porque en un mercado de pases nada es 100% seguro, pero en un alto porcentaje les diría que Michael Vadulli va a ser el último refuerzo de Universidad Católica”.

Publicidad

Publicidad

La carrera de Michael Vadulli

El jugador de 27 años comenzó su carrera en Deportes Iquique en 2018, para luego pasar por Palestino y Audax Italiano, club con que el disputó la temporada 2025, donde jugó 23 encuentros, anotando 5 goles y 2 asistencias.