Lo confirmó José María Buljubasich. Tras confirmarse la salida del venezolano Eduard Bello y el arribo del joven argentino Martín Gómez, en Universidad Católica cerraron su presencia en el mercado de fichajes para la temporada 2026.

Pese a que horas después de los dichos del gerente deportivo de Cruzados, el ataque quedó libre tras llegar a acuerdo con Barcelona de Guayaquil, finalmente fue el propio entrenador Daniel Garnero quien decidió no sólo tenerlo de vuelta, sino también no buscar un reemplazo.

En ese aspecto, el medio partidario Punto Cruzado reveló que el técnico de Católica decidió quedarse con el plantel que posee hasta ahora, y además revelaron que para el puesto de extremo izquierdo, apostará por una “joya” de sus divisiones inferiores.

Con Bello afuera: La apuesta de Garnero en Católica para 2026

La publicación da cuenta que durante la actual pretemporada, el DT argentino probó en esa posición a uno de sus nuevos refuerzos, como su compatriota Justo Giani, y a un futbolista canterano de 19 años, de nacionalidad colombiana y que, en caso de subir al Primer Equipo, ocupará cupo de extranjero.

La referencia es para el delantero Nicolás Girón, quien según indica Punto Cruzado, “ha sido una de las grandes sorpresas de la pretemporada“, y no sólo eso, afirman que “será el hombre de recambio” en esa zona, razón por la cual no insistieron en mantener a Bello.

Cabe señalar que el atacante “cafetalero” tuvo ofertas a fines de 2025 para salir del club. Lo vinieron a buscar desde el Corinthians de Brasil y desde Portugal, mas decidió quedarse en la precordillera, por una oportunidad en el plantel principal.

Nicolás Girón, el nuevo delantero colombiano de Universidad Católica (Instagram)

¿Cuándo juegan Los Cruzados?

El primer encuentro oficial que sostendrá Universidad Católica en la temporada 2026 será este martes 20 de enero, cuando enfrente a Huachipato por la semifinal de la Supercopa 2026. El duelo se jugará a las 19:00 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.