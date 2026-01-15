Este jueves Universidad Católica presentó un nuevo refuerzo: Juan Ignacio Díaz. El defensor argentino llega desde O´Higgins de Rancagua con la misión de reforzar la zaga central y llegó con el objetivo claro.

“En la Libertadores llegar lo más alto posible. Es un club que tiene que pelear todo lo que hay en la fecha”, manifestó por la competencia internacional de los cruzados.

Entre sus declaraciones, afirmó que para él la la UC es “un club muy lindo, que me seducía desde que vine a Chile, así que muy contento de llegar acá y disfrutar del club”.

También aprovechó de destacar lo que hay en San Carlos de Apoquindo. “Cuando vi el club quedé muy impresionado, no estoy acostumbrado a la comodidad. Es algo muy lindo de estar acá, aprovechando al máximo, sé que voy a estar a la altura y sé que va a ir todo bien”, dijo Díaz.

El trasandino también destacó la confianza con la que viene y la buena recepción del grupo. “Vine a competir, hacer lo mejor posible. Estoy preparado para lo que viene, tengo que mejorar día a día. Mi idea es llegar a mi máximo rendimiento para encarar el año. Me recibieron muy bien, hay un buen grupo que es fundamental”, mencionó el defensa.

En la misma conferencia, el presidente de Cruzados, Juan Tagle explicó los motivos que lo llevaron a fichar a Juan Ignacio Díaz, destacando que ya conoce el medio.

“Conoce a los rivales, se mostró muy interesado en nuestro proyecto que le ofrecimos de la Católica 2026 con todos los desafíos que tenemos”, sostuvo Tagle.

Las opciones que le dará Juan Ignacio Díaz a Daniel Garnero

Si bien Juan Ignacio Díaz llega como defensor central desde O´Higgins a Universidad Católica, también puede ser variante de Eugenio Mena en la posición de lateral izquierdo.

En la conferencia de prensa de su presentación, Díaz confesó que prefiere jugar de defensor central, pero también habló de cuando fue lateral.

“En Estudiantes de La Plata había arrancado como lateral unos partidos, después salí a préstamo y fui central. En Barracas en el 2022 me tocó jugar en una posición de lateral, pero me siento más cómodo de central”, reconoció.

Juan Ignacio Díaz frente a Universidad Católica en 2025.Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Daniel Garnero podrá ocuparlo como una buena variante según los partidos. Hoy debería competir el puesto con Daniel González y Branco Ampuero en la zaga central, pero si es que Eugenio Mena no está considerado en algún partido y Cristián Cuevas no está disponible en la posición, Garnero podrá aliviar su dolor de cabeza con la variante de Díaz.

Con la confirmación del cierre del plantel, al menos en defensa, Universidad Católica ya no deberá seguir sufriendo con el plantel corto del 2025, ya que tiene dos jugadores por posición y alternativas que la temporada pasada no tenía.