Aníbal Mosa no anda con rodeos. El presidente de Blanco y Negro estuvo presente este viernes en la conferencia de prensa donde Colo Colo presentó a su cuarto refuerzo para la temporada 2026, el delantero argentino de 27 años y exO’Higgins, Maximiliano Romero.

Durante la instancia, donde también estuvo Daniel Morón, Mosa fue consultado sobre los objetivos de Colo Colo en esta temporada, considerando el paupérrimo 2025 que dejó al club fuera de competencias internacionales y con una importante reducción económica.

ver también ¿Hay más fichajes? Mosa responde si Colo Colo cierra o no el mercado

Lejos de rehuir, el mandamás albo fue claro: “No hay ninguna excusa. Tenemos que ir por los tres campeonatos que vamos a disputar” partió señalando, para posteriormente agregar: “El más importante, el campeonato nacional, y meternos directamente en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027”.

Sin duda, un golpe de timón de Mosa, que además le mete presión a Fernando Ortiz, DT que, si bien continúa este 2026 en la banca alba, no son pocas las críticas que ha recibido tras su paupérrimo cierre de año que lo dejó fuera de todo.

Aníbal Mosa quiere que Colo Colo vaya por los tres títulos locales para 2026. (Foto: Colo Colo)

Ante esto, Mosa recalcó que el club no se puede dar el lujo de quedar fuera de las competencias internacionales, ni deportiva ni económicamente, indicando que: “Esto no solo es por prestigio, sino también por el rodaje y el nivel que necesitan nuestros jugadores, y por un tema económico”, explicó.

Publicidad

Publicidad

Por eso, el mensaje es claro: ir por todo. “Tenemos que ir por el Campeonato Nacional, por la Copa de la Liga, por la Copa Chile y clasificar a la Copa Libertadores 2027” , cerró el presidente de Blanco y Negro.

Sin duda, potentes palabras de Mosa, quien deja claro que en Colo Colo no se puede repetir la temporada 2025 y que la exigencia será máxima tanto para el DT como para los jugadores.