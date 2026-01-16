Colo Colo presentó a su cuarto refuerzo: el delantero argentino de 27 años, Maximiliano Romero, quien regresa a Chile tras terminar el préstamo con O’Higgins y arribar al estadio Monumental nuevamente cedido desde Argentinos Juniors.

“Muchas gracias por hacer cumplir un gran paso en mi carrera, llegar a este hermoso club. Voy a dar todo lo mejor de mí para llevar a Colo Colo donde se merece. Acá hay una persona sencilla, humilde y de corazón que siempre va a entregar todo para llevar al club lo más arriba posible”, dijo Romero en su presentación.

El centrodelantero llegó ayer a Uruguay y fue anunciado esta tarde como refuerzo oficial de Colo Colo. Ahora cumplió con la rueda de prensa de rigor en Montevideo acompañado de Aníbal Mosa y Daniel Morón.

Y tiene ventaja para debutar por los puntos en la primera fecha de la Liga de Primera: Javier Correa está suspendido.

ver también Prensa paraguaya vuelta loca con un crack de Colo Colo: “Ante Olimpia se destacó como la gran figura”

Romero y Colo Colo: “Un club grande que te exige en todo momento”.

“Todavía no he hablado mucho con el profesor, pero voy a dar lo mejor de mí para comenzar jugando. Aún tengo que conocer a mis compañeros, aún no he podido entrenar con ellos, tengo que dar el máximo para estar en la primera o quinta fecha en las mejores condiciones“, expuso.

Maxi Romero se puso la camiseta de Colo Colo y cumplió con su primera rueda de prensa alba.

Publicidad

Publicidad

Agrega que “venir a Chile es un cambio en mi vida para bien. Cuando vine a O’Higgins me gustó mucho el país. Yo quería seguir en Chile, y cuando llegó el llamado de Colo Colo no lo pensé. Estuve entrenando con Argentinos Juniors y estoy dispuesto a para entrenar de la mejor manera en Colo Colo”.

“Mi posición natural es de centrodelantero, pero he jugado por fuera y con doble nueve. Vengo acá a aportar en donde me toque, no pienso en un lugar, sino en aportarle a mis compañeros”, añade.

ver también Era promesa de Colo Colo, llegó a ser seleccionado chileno y ahora es refuerzo en la Primera B

Por último reconoció que hay presión: “un poco sí, pero Colo Colo es un club grande que te exige en todo momento. La gente quiere resultados. Uno va a dar lo mejor para que el equipo gane y se puedan sumar triunfos”, sentenció Romero.

Publicidad