El mercado de fichajes sigue con su acción no solo en la Primera División, sino que también con equipos de la B que se están armando para esta temporada 2026. Uno de ellos es Deportes Santa Cruz, elenco que sorprendió a todos al confirmar el acuerdo con una recordada promesa de Colo Colo.

Hablamos de Juan Delgado, delantero que con 32 años llega a defender la camiseta de los Albiazules tras militar en Everton de Viña del Mar y el CD Irapuato de México en el 2025.

“Hoy, su experiencia, velocidad y calidad llegan a Santa Cruz para aportar jerarquía y liderazgo al plantel de cara a la temporada. ¡Bienvenido al equipo Juan, que sea un gran año!”, escribieron en las redes sociales del club.

Juan Delgado es fichado por Deportes Santa Cruz en este mercado

Cabe recordar que Juan Delegado es formado en Colo Colo, club donde estuvo hasta el 2016 antes de iniciar su aventura por el extranjero. Fuera del país el atacante jugó en Gimnàstic de Tarragona (España), Paços de Ferreira y Tondela (Portugal), Necaxa (México) y Sheffield Wednesday (Inglaterra).

Con esta imagen Deportes Santa Cruz oficializó el arribo de Juan Delgado en este mercado de fichajes.

El canterano albo firmó por una temporada con el cuadro de la Región de O’Higgins. De acuerdo a diversos informes, ya está al mando de los trabajos de John Armijo en el inicio de este 2026.

Delgado es el 14° fichaje de Santa Cruz tras firmar a Braian Camisassa, Felipe Alvarado, David Tati, Esteban Flores, Hugo Herrera, Gino Alucema, Felipe Orellana, Diego Acevedo, Santiago Mederos, Nicolás Barrios, Mathias Pinto, Nadir Zeineddin y Diego Arias.