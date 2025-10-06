Juan Delgado supo ser una de las grandes promesas de Colo Colo, pero su carrera ha sufrido un bajón en el último tiempo. Con el afán de volver a brillar, el jugador iniciará una nueva aventura en el extranjero.

El futbolista de 32 años ha tenido una larga trayectoria en Chile y el extranjero, logrando ser campeón en los Albos, jugar en Europa e incluso ser nominado a La Roja, pero se encontraba sin club. Ahora le llegó la oportunidad de regresar a la acción.

El nuevo equipo de Juan Delgado

Luego de un paso lejos de las expectativas en Sheffield Wednesday de la Championship de Inglaterra, Juan Delgado sorprendió en 2024 al regresar al fútbol chileno y hacerlo a Everton. Era un refuerzo que prometía bastante.

Sin embargo, no tuvo el rendimiento esperado y tras un año, con solo 14 partidos jugados, Delgado dejó a los Ruleteros y desde agosto, se encontraba sin club. Con la mayoría de los mercados ya cerrados parecía que se quedaría sin jugar, pero ahora ya tendría todo listo para seguir con su carrera.

De acuerdo a la información de AS Chile, Juan Delgado continuará jugando en Irapuato, club que milita en la segunda división de México. Esta será la segunda aventura del formado en Colo Colo en ese país, ya que estuvo en Necaxa entre los años 2019 y 2021.

Juan Delgado en su primer paso por México con el Necaxa. Imagen: Photosport

De esta manera, Delgado tendrá la oportunidad de volver a tener equipo antes de que termine la temporada y así, intentar recuperar su mejor nivel. Incluso, llegó a ser un fijo en las nóminas de La Roja durante el ciclo de Eduardo Berizzo.

Luego de debutar en Colo Colo en el 2011, partió al Gimnastic de Tarragona en el 2016. Tondela de Portugal, Necaxa de México, Pacos de Ferreira de Portugal y Sheffield Wednesday de Inglaterra han sido sus clubes en el extranjero, a los cuales se sumará ahora Irapuato.