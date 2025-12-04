¿Quién se va? Estas son las cuotas destacadas para la definición del descenso en el Campeonato Nacional

Deportes Iquique, Everton y Deportes La Serena se juegan la permanencia en la última fecha y estas son las apuestas para el descenso.

Este sábado 6 de diciembre, el Campeonato Nacional tendrá cinco partidos en simultáneo para definir la clasificación a la Copa Libertadores y determinar quién será el segundo equipo en perder la categoría, acompañando a Unión Española en la Primera B 2026.

¿Quién desciende? Deportes La Serena necesita solo un punto para salvarse, mientras que Everton también quedaría prácticamente a salvo con un empate, ya que Deportes Iquique debería ganar por nueve goles para superarlo. Los Dragones Celestes, en cambio, se mantendrán en la Liga de Primera si vencen a Universidad de Chile y los Ruleteros caen frente a O’Higgins. Con este panorama, repasamos las cuotas para la apasionante definición por el descenso.

Las apuestas para el descenso en el Campeonato Nacional 2025

Doble oportunidad: Empate o Deportes La Serena 1.57 Doble oportunidad: Empate o Everton 1.90 Gana Iquique + Pierde Everton 8.87

Deportes La Serena necesita un empate

Con 27 puntos, Deportes La Serena solo necesita uno más para asegurar su permanencia. Sus tres derrotas consecutivas complicaron el panorama hasta esta última jornada. Visitará a Limache, que garantizó su continuidad en la división en la fecha anterior tras vencer por 1-0 a Unión La Calera.

El Tomate Mecánico registra seis triunfos, dos empates y seis derrotas como local, mientras que los Papayeros apenas suman dos victorias y dos igualdades como visitantes, además de un total de 10 caídas fuera de casa.

Doble oportunidad: Empate o Deportes La Serena – 1.57 en bet365

Everton, sin margen de error

Everton solo ganó uno de sus últimos ocho partidos, por lo que ha quedado un poco más comprometido que el elenco granate. Los Ruleteros cayeron ante Iquique en la fecha pasada y le dieron una vida más al cuadro nortino. De todos modos, un empate en su visita a O’Higgins los dejaría a salvo, salvo que los Dragones Celestes consigan una goleada sin precedentes de al menos nueve tantos de diferencia.

El conjunto de Viña del Mar registra tres victorias y un empate en sus 14 presentaciones fuera del Sausalito. La Celeste, por su parte, sumó ocho triunfos, cuatro empates y solo dos derrotas en sus 14 actuaciones como local.

Doble oportunidad: Empate o Everton – 1.90 en bet365

La formula más sencilla para Iquique

Deportes Iquique, encabezado por su emblema Álvaro Ramos, sueña con la salvación. Tras una temporada realmente decepcionante, sin triunfos fuera de casa hasta noviembre, los Dragones Celestes hilvanaron tres victorias consecutivas y mantienen opciones de quedarse en el Campeonato Nacional. La fórmula más sencilla es una: ganar y esperar una derrota de Everton.

Como locales, los iquiqueños han conseguido cuatro triunfos y dos empates en lo que va del torneo. Su rival, Universidad de Chile, registra cuatro victorias, tres igualdades y siete derrotas fuera del Estadio Nacional.

Gana Iquique + Pierde Everton – 8.87 en bet365

