Pronósticos Napoli vs Bologna: ¿quiénes serán los campeones de la Supercopa de Italia?

RedGol te proporciona los pronósticos deportivos destacados para apostar en Napoli vs Bologna por la final de la Supercopa italiana.

Este lunes 22 de diciembre, a las 16:00 horas, Napoli y Bologna disputarán la gran final de la Supercopa de Italia. El elenco napolitano venció a AC Milan por 2-0, mientras que el Rosseblú se impuso en los penales, por 3-2, ante Inter, tras el 1-1 en los 90 minutos.

Esta temporada ya se enfrentaron y el marcador fue favorable a los campeones de la Copa de Italia. Dalinga y Lucumí anotaron los dos goles de Bologna para el 2-0 sobre Napoli en la jornada 11 de la Serie A.

Antes de que comience este compromiso, nuestro especialista te brinda los tres pronósticos destacados para que consideres a la hora de apostar.

Pronósticos para apostar en Napoli vs Bologna

Rango de goles: 2-3 2.10 Remates a puerta de David Neres: Más de 0.5 1.72 Anotará o conseguirá una asistencia: Rasmus Højlund 2.62

Los goles y las apuestas en la final de la Supercopa de Italia

En cinco de los últimos siete partidos del Napoli, los registros finales reflejaron marcadores con dos o tres goles.

Esa misma tendencia se repitió en cuatro de los cinco compromisos más recientes del Bologna, encuentros en los que también se dieron dos o tres anotaciones.

David Neres y su peso ofensivo en el Napoli

En seis de sus últimas ocho presentaciones, David Neres logró registrar al menos un disparo entre los tres palos. Además, fue determinante al convertir uno de los goles en la victoria 2-0 frente al AC Milan, correspondiente a la semifinal de la Supercopa.

El danés brilla con la camiseta celeste

Rasmus Højlund fue protagonista en los goles del Napoli frente al Milan, con un aporte directo en el marcador gracias a un tanto y una asistencia. En la temporada actual, el delantero acumula siete goles y tres pases decisivos en 18 partidos disputados entre la Serie A, la Champions League y las competiciones nacionales.

Cuotas en Napoli vs Bologna

Historial de Napoli vs Bologna: últimos partidos