Pronósticos Arsenal vs Crystal Palace: la Copa de la Liga inglesa define a su cuarto semifinalista

RedGol te presenta los pronósticos deportivos destacados para apostar en Arsenal vs Crystal Palace, por los cuartos de final de la EFL Cup.

Arsenal será local ante Crystal Palace en el Emirates Stadium, en un cruce correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa. Los Gunners avanzaron tras dejar en el camino a Lincoln, Wolverhampton y Cardiff, mientras que las Águilas superaron a Millwall y dieron el golpe al eliminar a Liverpool. En la siguiente ronda ya espera Chelsea, y por la otra llave del torneo se enfrentarán Newcastle y Manchester City.

El equipo comandado por Mikel Arteta lidera la Premier League y atraviesa un gran momento, con tres victorias consecutivas en el torneo. Además, se mantiene invicto como local, con un registro de 11 triunfos y un empate. En contraste, los actuales campeones de la FA Cup arrastran una racha de tres partidos sin ganar, que incluye dos duras derrotas ligueras: 3-0 frente al Manchester City y 4-1 ante Leeds.

En la previa del partido, nuestro analista te presenta los tres pronósticos destacados para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Arsenal vs Crystal Palace

Resultado final: Arsenal + Total de goles de Arsenal: Más de 1.5 1.80 Remates de Justin Devenny: Más de 0.5 1.66 Tiros de esquina de Crystal Palace: Más de 2.5 + Menos de 5.5 1.95

Arsenal aparece como el principal candidato a meterse en semifinales

Arsenal se impuso en 11 de sus 12 encuentros disputados como local en la temporada y, en 10 de esas victorias, logró marcar dos o más goles.

Por su parte, Crystal Palace atraviesa una racha de tres partidos sin triunfos, con dos caídas y una igualdad, y en cada uno de esos compromisos encajó al menos dos tantos.

Resultado final: Arsenal + Total de goles de Arsenal: Más de 1.5 – 1.80 en bet365

Devenny, impacto reciente y buen promedio de remates

Justin Devenny, mediocampista de las Águilas, tuvo participación directa en los últimos tres goles de su equipo. Convirtió y dio una asistencia ante KuPS en la Conference League, y luego volvió a hacerse presente en el marcador frente a Leeds United.

En el acumulado de la temporada, suma 19 remates en 22 partidos disputados entre todas las competiciones.

Remates de Justin Devenny: Más de 0.5 – 1.66 en bet365

Las Águilas pueden generar peligro a través del tiro de esquina

En nueve de los 14 encuentros que disputaron como visitantes —entre Premier League, EFL Cup y Conference League—, las Águilas registraron entre tres y cinco córners a favor.

Tiros de esquina de Crystal Palace: Más de 2.5 + Menos de 5.5 – 1.95 en bet365

Cuotas en Arsenal vs Crystal Palace

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Arsenal vs Crystal Palace: últimos partidos