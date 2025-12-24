Mientras aún pelea su opción en la Liga de Primera vía administrativa, Unión Española da que hablar en el mercado de pases. Por ahora, los hispanos deben jugar en la Primera B tras el descenso matemático en este 2025.

Y si los hinchas ya están haciendo presión en redes sociales con los refuerzos, hay uno que está a nada de ser oficializado. Para sorpresa de los fanáticos rojos, desde la Segunda División llega el nuevo delantero.

Se trata de Mitchell Wassenne, extremo de 24 años que fue formado en Everton de Viña del Mar y que posteriormente partió a préstamo. Justamente, este año militó en la tercera categoría del fútbol chileno.

Unión Española se arma con un calado

Desde Concón National llegará el próximo refuerzo de Unión Española. Se trata de Mitchell Wassenne, hábil delantero que tuvo gran participación en la Liga 2D y dará el salto a Santa Laura.

El nacido en Viña del Mar futbolísticamente tiene todo acordado para vestir de rojo en 2026, según informó el medio Independencia Hispana. Registra pasos por Everton, Santa Cruz y Concón National.

Wassenne disputó 22 partidos con los aurinegros y anotó cinco goles. Es más, en sus últimos dos duelos se anotó con tantos en el marcador, en las goleadas 6-0 ante Deportes Rengo y 4-0 contra Real San Joaquín.

Unión Española se sigue armando y a falta de oficialización en el club, a Wassenne se sumarán los nombre de Víctor González Chang (S. Wanderers) y Julio Fierro (D. Copiapó).

