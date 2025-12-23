La guerra del escritorio sigue por la temporada de la Liga de Primera 2025, donde Deportes Iquique y Unión Española perdieron la categoría al ser los dos equipos con menos puntos de la tabla de posiciones.

Pero todo cambió cuando el pasado 11 de diciembres ambos equipos reclamaron contra la ANFP, por una falla que los podría dejar en Primera División, al poner el Reglamento contra las bases del torneo.

En ese sentido, se pondría atención en los promedios de los últimos torneos para decidir los descenso, lo que salvaría de la Primera B a ambos equipos, lo que provocaría un verdadero terremoto.

Pero fue en radio ADN donde dejaron en evidencia un documento que buscó cambiar este punto, pero que establece que el reclamo de ambos equipos tiene todo el sustento por una norma vigente.

Unión Española e Iquique se aferran a mantenerse en Primera. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Qué dice el documento que perjudica a la ANFP con Unión Española e Iquique?

El citado medio deja en claro que en la ANFP no han respondido a la denuncia porque “a intención pasa por desestimar el reclamo apuntando a que el artículo 90 al ir en contra de los estatutos que establecen 16 equipos en Primera División, está derogado tácitamente“.

Pero todo cambia por un documento que tiene mucho valor para Unión Española y Deportes Iquique: “El pasado 4 de diciembre se desarrolló el consejo telemático que aprobó el cambio al reglamento a contar de 2026, para lo cual el ente rector del fútbol chileno envió a los clubes un comparativo para reflejar los cambios a votar y estén informados de antemano“.

“El detalle es que, al momento de establecer las principales modificaciones, cambiando el artículo 90 al artículo 38, en el comparativo plantea que el reglamento que apunta a que el promedio es la fórmula para marcar los descensos está vigente, lo que daría sustento legal al reclamo de Unión Española y Deportes Iquique”, detallan.

Revisa el documento:

Foto: radio ADN.

