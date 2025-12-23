Uno de los equipos que ha hecho mucha noticia en los últimos días es Deportes Iquique, debido al reclamo que presentó en conjunto con Unión Española para no jugar en Primera B.

El elenco nortino y el hispano cayeron a la Liga de Ascenso en cancha, pero se quieren quedar en Primera por secretaría, debido a un error en el reglamento de la ANFP.

Mientras se resuelve el problema legal, los Dragones Celestes están armando su plantel de cara a 2026, el cual será dirigido por el entrenador Rodrigo Guerrero.

Isaac Díaz a Deportes Iquique

Deportes Iquique vio partir a los delanteros Steffan Pino y Javier Parraguez, es por ello que busca un 9 para la campaña 2026.

El elegido por los celestes es el experimentado goleador Isaac Díaz, según dio a conocer el portal Primera B Chile.

Isaac Díaz vuelve a Iquique. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

El Torito de Fresia, que tocó techo en 2013 cuando pasó por Universidad de Chile, se transformó en un especialista en el ascenso, ya que en la temporada 2025 vistió los colores de Rangers y anteriormente estuvo en Deportes Copiapó.

Isaac Díaz ya se puso la camiseta de los iquiqueños en 2021, donde jugó un total de 23 partidos y marcó cuatro goles.