Luego de una temporada con muchas turbulencias, Deportes Iquique confirmó su vuelta a la Primera B del fútbol chileno. Los Dragones Celestes tuvieron una remontada sobre la recta final de la Liga de Primera 2025. Pero todo ocurrió demasiado tarde como para zafar del descenso directo.

En ese contexto, en el cuadro de la región de Tarapacá han tomado algunas decisiones para afrontar el año entrante. Por ejemplo, será Rodrigo Guerrero el director técnico que continuará a cargo del plantel profesional en 2026. También se ratificó la extensión del contrato de Álvaro Ramos.

Mientras transcurren los últimos días de este año, en el elenco nortino confirmaron el retorno de un zaguero argentino. Un jugador que militó en San Marcos de Arica, acérrimo rival de los Dragones Celestes, durante esta campaña. Las referencias son para Franco Ledesma.

Franco Ledesma en acción por Deportes Iquique. (Raul Zamora/Photosport).

“Fue parte de un año inolvidable y hoy retorna para aportar liderazgo, solidez defensiva y conocimiento del medio”, expuso la cuenta de X de Deportes Iquique ante el fichaje de Ledesma. El oriundo de San Miguel de Tucumán tiene 33 años y casi 60 partidos disputados en el fútbol chileno.

Ledesma fue parte del plantel iquiqueño que venció a Santiago Wanderers y ganó un cupo en la primera división de la mano de Miguel Ponce en 2023. Jugó 27 encuentros. Y disputó 31 partidos en los Bravos del Morro, donde anotó dos goles durante este curso.

Mercado de fichajes en la Primera B: Iquique celebra la vuelta de Franco Ledesma

En Deportes Iquique valoraron mucho la vuelta de Franco Ledesma al club en la Primera B para aportar su “experiencia y carácter” en la retaguardia. Además del trasandino, que tiene pasos por Alvarado y Agropecuario, en el cuadro del extremo norte oficializaron otra novedad.

Franco Ledesma regresó a Deportes Iquique. (Andres Pina/Photosport).

La renovación de un zaguero central que terminó como titular esta temporada: Matías Blázquez, quien seguirá durante 2026 en la Tierra de Campeones. Pero también hubo otros que se fueron, como el paraguayo Marcos Gómez, quien retornó a Olimpia de su país.

En materia de renovaciones también aseguraron la permanencia de Daniel Castillo, quien fue habitualmente reserva de Leandro Requena durante 2025. Y uno que no seguirá es Bryan Soto, que debe retornar a Colo Colo. Matías Moya también se fue de Iquique, pero no continuará en el Cacique. Por su parte, Misael Dávila apunta a reforzar a Deportes Concepción.

Así terminó Iquique en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Deportes Iquique fue uno de los descendidos a la Primera B para 2026, aunque estuvo por delante del colista Unión Española en la tabla.

