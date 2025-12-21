Uno de los temas que más preocupaba a los hinchas de U. de Concepción en el mercado de fichajes tenía que ver con Osvaldo González. El defensa y capitán terminaba contrato, y su continuidad no estaba asegurada.

Hace unos días, desde la gerencia deportiva del Campanil revelaron que estaban todas las intenciones de renovar al jugador, pero que estaba costando llegar a un acuerdo para que se mantuviera en el equipo.

“Sabemos la importancia de Osvaldo para el club (…) Hemos conversado con él, está con ciertas situaciones personales. Nos ha costado poder definirlo, pero la intención está“, decía Marcelo Rosas, director deportivo.

Todo eso fue superado. El periodista Sergio Godoy confirmó que Osvaldo González firmó su renovación con U. de Concepción, por lo que, con 41 años, portará la jineta del Campanil para su regreso a la Primera División.

Tweet placeholder

Osvaldo González sigue en U. de Concepción

Este 2025, Osvaldo González fue titular fijo y capitán, disputando un total de 25 partidos de la temporada de la Primera B. El Campanil se declaró campeón de la categoría venciendo a Deportes Copiapó en un emocionante y polémico último partido de la liga.

Ahora, Rocky y la UdeC vuelven a la Primera División. Para prepararse, el elenco penquista anunció la llegada del entrenador Juan Cruz Real y confirmó acuerdos con Jorge Espejo y Patricio Romero. Además, se espera el regreso de Cecilio Waterman para el 2026.