José Rojas se encuentra afinando detalles de lo que será su partido de despedida del fútbol. Para este partido, confirmó la presencia de tres grandes estrellas como Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Martín Palermo.

Si bien el histórico capitán de Universidad de Chile colgó los botines en el 2022, jugando para Curicó Unido, ahora tendrá la oportunidad de decirle adiós a los hinchas azules en el Estadio Nacional, lugar donde tantas gloriosas jornadas vivió con el Bulla.

Los invitados a la despedida de Pepe Rojas

Pepe Rojas es uno de los jugadores que marcó época en Universidad de Chile. Salvo un breve paso por Independiente de Argentina en 2006, estuvo en los Azules entre 2003 y 2015. Fue el capitán que levantó la histórica Copa Sudamericana 2011.

Por su larga historia con el Romántico Viajero, la despedida de Rojas estará cargada de azul. Ya había confirmado la presencia de Sergio Vargas, Mathias Corujo, Gustavo Canales, Manuel Iturra, Diego Rivarola y Albert Acevedo, pero ahora reveló la presencia de nuevas figuras.

Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Martín Palermo son los nuevos confirmados a la fiesta de Pepe Rojas. Los volantes siguen vigentes en Universidad de Chile y con ellos no solo compartió en el León, sino que también en la Copa América 2015 con La Roja.

Palermo es un nombre que llama la atención para muchos, pero que conoce muy bien a Pepenbauer. El máximo goleador histórico de Boca Juniors dirigió al zurdo en Curicó Unido, entre 2020 y 2021. Ahí, al parecer habrían hecho muy buenas migas.

El partido de despedida de José “Pepe” Rojas será el jueves 29 de enero en el Estadio Nacional, donde se espera la presencia masiva de hinchas de Universidad de Chile para darle un merecido adiós a su histórico capitán.