Poco a poco se comienzan a conocer detalles que desencadenaron en la salida del técnico Francisco Meneghini en Universidad de Chile, donde ahora apuntan a los jugadores como los grandes responsables.

En ese sentido, por un lado está el bajo rendimiento y el no sacar el nivel futbolístico de la mano de Paqui, pero aseguran que hay parte de los jugadores que no ha estado a la altura.

Fue Patricio Yáñez quien asegura que al técnico los jugadores lo dejaron solo en la hora de la verdad, cuando el técnico siempre dio la cara hasta en los peores momentos.

“El primer responsable es Meneghini, pero el resto… Ojalá los jugadores no se escondan con su salida, nadie habla, nunca hubo un respaldo de los jugadores en momentos de crisis. Tampoco espero que hablen los dirigentes, porque es un vergüenza lo dejan en solitario”, comentó.

Francisco Meneghini se fue de la U. Foto: Andres Pina/Photosport

Pato Yáñez acusa que dejaron solo a Paqui

Fue en Deportes en Agricultura donde Patricio Yáñez sacó la voz por la caótica salida de Paqui Meneghini, pero asegura que hay que aprender del momento porque fue dejado solo.

“Lo de Paqui es de otro nivel, ojalá puedan observarlo en momentos de crisis por temple, cordialidad con los medios y al final les agradece el buen trato y lo hacían pebre”, detalló.

Algo que fue apoyado por Cristián Caamaño quien puso otro ejemplo sobre la mesa en relación al trato que recibió de parte de los jugadores en su final como DT de la U.

“En las últimas 48 horas, desde que se conoció su salida, no hay ningún mensaje para el técnico y los jugadores son buenos para hablar en las redes sociales. Nadie le ha escrito”, finalizó.

