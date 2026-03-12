Universidad de Chile está en proceso de buscar entrenador, una vez que se concretó el despido de Francisco Meneghini por los malos resultados del comienzo de la temporada 2026.

Por lo mismo, hay una lista de nombres sonando para asumir el cargo, aunque no hay una definición clara de parte del club y la concesionaria que ha guardado silencio.

En ese sentido, fue el periodista Cristián Caamaño quien adelantó el interés que tiene la U en un tipo de entrenador, donde quieren aprender de los errores del proceso que recién se frenó.

La búsqueda está activa y están escuchando nombres para poder tomar una decisión cuanto antes, pero necesitan que tenga mucha más experiencia para tomar un camarín difícil.

El estilo de Francisco Meneghini no convenció a U de Chile. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también ¿Lo celebra? La reacción de Leandro Fernández al adiós de Paqui Meneghini en U. de Chile

“Un DT mucho más consolidado para la U”

Fue en Deportes en Agricultura donde el periodista Caamaño analizó lo que pasa en Universidad de Chile, dejando en claro que no quiren repetir los errores de Paqui Meneghini.

Publicidad

Publicidad

“Quieren buscar un nombre de peso, que se pueda parar adelante del plantel, no uno que no tenga espalda”, explicó en primera instancia el comentarista.

En ese sentido, entregó detalles que apartan del camino un proceso de Paqui que no convenció a los hinchas ni a los jugadores, por lo que necesitan personalidad al mando.

“Esto de ser un DT ganador lo dicen todos los clubes, nadie va a buscar uno perdedor. Van a ir a buscar un técnico con mucho más consolidado, con mucho más recorrido que lo que tenía Paqui”, cerró.

Publicidad